Muitas lacunas? Confira quantas contratações faltam para o elenco do Vasco em 2022

O Vasco tirou dois times inteiros dos planos e já contratou oito jogadores. Alguns mais, outros menos conhecidos. Mas quantos faltam para o elenco cruz-maltino, desfalques à parte, conseguir cobrir as lacunas que existem. Checamos e chegamos a sete atletas a partir de uma declaração do gerente de futebol, Carlos Brazil.- Esperamos trabalhar com um número bem reduzido no elenco para ganharmos qualidade nos treinamentos. Esse é um pensamento que temos, que o Zé Ricardo e a comissão têm. E acredito que algo em torno de 27 jogadores e mais os goleiros seja um número ideal - projetou Brazil, quando reapresentado no clube.

Atualmente, o Vasco soma 20 jogadores de linha mais cinco goleiros. E cada posição tem uma conjuntura específica: Thiago Rodrigues ser o goleiro experiente contra quem Lucão vai disputar a titularidade; na zaga há três jogadores e Miranda ainda negocia a permanência, mas está suspenso. A contratação de ou dois novos concorrentes é factível.

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Assim como é provável a chegada de mais um meio-campista, é necessário haver outro lateral-direito e é urgente a contratação de mais dois pontas e um centroavante. Faz-se, assim, competitividade na disputa por posição, mesmo que o elenco não seja numeroso.

A avaliação acima não é obrigatoriamente exata. Caso Miranda renove, por exemplo, o clube pode entender que não precisa de nenhum outro zagueiro.

Confira o atual elenco do Vasco, com as observações físicas de cada jogador:

G: Alexander, Lucão, Fintelman, Halls e Thiago Rodrigues (Covid-19)Z: Anderson Conceição, Cangá (Covid-19) e UlissesLD: Léo Matos (Covid-19)LE: Edimar e Riquelme (Covid-19)V: Bruno Gomes, Yuri, Weverton (lesão) e Galarza (covid-19)M: Isaque, Juninho, Laranjeira, MT, Vitinho, Sarrafiore (lesão) e Nenê (Covid-19)A: Gabriel Pec, Raniel e Jhon Sánchez