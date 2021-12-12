Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Muita grana! Saiba quanto o Palmeiras faturou com premiações em 2021

Os R$ 164,5 milhões ainda não contemplam o bônus oferecido pela Crefisa em caso de títulos
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 dez 2021 às 12:00

Publicado em 12 de Dezembro de 2021 às 12:00

O tricampeonato da Copa Libertadores e o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro geraram aos cofres do Palmeiras um aporte R$ 164,5 milhões arrecadados ao longo 2021. Os vice-campeonatos do Campeonato Paulista, Recopa Sul-Americana, Supercopa e a eliminação precoce na Copa do Brasil também contribuíram para as finanças do clube.
Com o bi consecutivo da Libertadores, a Conmebol pagou US$ 15 milhões (R$ 84 milhões na cotação atual) ao Verdão. Se a conta incluir todas as bonificações fase a fase, o valor obtido no total é de US$ 22,5 milhões (R$ 126,2 milhões na cotação atual).A terceira colocação do Brasileirão renderá ao Palmeiras mais R$ 29,7 milhões. A eliminação precoce na Copa do Brasil, ainda na terceira fase, trouxe aos cofres um aporte de de R$ 1,7 milhão. Os vices na Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Paulista somaram quase R$ 8 milhões em premiação.
Os R$ 164,5 milhões ainda não contemplam o bônus oferecido pela Crefisa em caso de títulos. Na temporada passada, a conquista da Libertadores gerou uma bonificação de R$ 12 milhões por parte da patrocinadora, que agora tem em sua figura principal a nova presidente do Palmeiras. Leila assume o cargo no próximo dia 15 e vai encontrar boas condições financeiras.
Crédito: FelipeMeloeGustavoGómezforamoscapitãesdasúltimasLibertadoresdoPalmeiras(Foto:CesarGreco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trégua no Oriente Médio: por que mercado ainda não pode celebrar cessar-fogo
Imagem de destaque
Santa Maria de Jetibá celebra tradição pomerana com festival gratuito em abril
Imagem de destaque
Polícia elucida assassinato de comerciante em Vila Velha; autor também foi morto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados