Mudou o número, acabou o encanto? Róger Guedes tem queda acentuada na produção ofensiva do Corinthians

Desde que trocou o número 123 para a camisa 9, Róger Guedes teve uma queda acentuada na produção ofensiva do Corinthians. No momento em que chegou ao Timão, em agosto do ano passado, ele liderava a equipe em gols e passes decisivos até o ano passado. Na temporada de 2022, o atacante ainda não balançou as redes.> GALERIA - Renato Augusto comanda vitória do Corinthians; veja notas

Com o número antigo, Róger marcou sete gols e duas assistências em 19 jogos. Sua partida mais memorável na temporada passada foi justamente diante do Palmeiras, aonde atuou por algumas temporada. Ele marcou duas vezes e caiu nas graças da torcida corintiana

Contudo, nos cinco jogos disputados até o momento pelo Timão, o atacante foi titular em todas as ocasiões, mas não balançou as redes em nenhum dos jogos. Sua melhor partida foi contra o Ituano, na quarta rodada do Paulistão, aonde deu o passe para o gol de Giuliano.

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Róger Guedes chegou a receber elogios do técnico interino Fernando Lázaro após a partida contra o Mirassol, que o escalou como falso nove, mas a Fiel parece cada vez mais insatisfeita com o camisa 9, justamente pelo rendimento apresentado pelo atleta no segundo semestre de 2021.

Na atual temporada, segundo a pagina de estatísticas Footstats, o atacante tem média de 2 finalizações por jogo, e 0,8 dribles por jogo. Quando vestia a camisa 123, Róger tinha médias de 2,8 finalizações e 1,8 dribles por partida.

Contratado em agosto do ano passado, após forte investida para que o jogador rescindisse com o Shadnong Taishan, seu então clube na China, Róger Guedes encaixou rapidamente no Timão, sendo uma das principais armas ofensivas da equipe.

De folga no sábado, o Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira (16), na Neo Química Arena, às 21h30 diante do São Bernardo, pelo Paulistão. Com dez pontos, o Timão é o líder do Grupo A.