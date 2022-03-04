Mudanças no Chelsea, elo com Putin e ajuda na pandemia e às vítimas da Ucrânia: quem é Roman Abramovich

A escalada da guerra entre Rússia e Ucrânia desencadeou uma série de desdobramentos para além da geopolítica mundial. E no mundo do futebol, é claro, não poderia ser diferente. Controlado por um magnata russo desde 2003, o Chelsea terá de seguir um novo rumo daqui para frente. Na última quarta-feira, Roman Abramovich anunciou que venderá os Blues.Aos 55 anos, o dono da equipe de Londres não deu muitos detalhes sobre o motivo de sua saída, mas é sabido que o atual momento fez o russo deixar o Chelsea. Mas quem é Roman Abramovich? O que ele fez desde que chegou ao time londrino? Por que a pressão fez com a venda fosse o caminho? O LANCE! responde a seguir.

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CHEGADA AO CHELSEA​Roman Abramovich comprou o Chelsea em julho de 2003 por 140 milhões de libras (R$ 657 milhões à época) do empresário Ken Bates, que ficou à frente do clube por duas décadas. O valor também envolveu uma dívida gigantesca que os Blues tinham, que o russo fez questão de pagar.

Àquele momento, o Chelsea era ainda um modesto clube inglês, que tinha somente 15 títulos em toda sua história, sendo apenas um Campeonato Inglês e três Copas da Inglaterra. Em menos de dez anos, Abramovich transformou a equipe em uma potência europeia e levou o clube ao título da Champions League em 2012.

AJUDA NO COMBATE À COVID-19​Conhecido por ser um grande filantropo, Roman Abramovich também recebeu destaque durante a luta contra a pandemia da Covid-19 no Reino Unido. Logo no começo da doença, em 2020, o russo colocou à disposição o Millennium Hotel, que fica no Estádio Stamford Bridge, a casa dos Blues, à disposição de médicos do Serviço Nacional de Saúde da Inglaterra (NHS).

A ação, segundo anunciou o clube à época, e que foi custeada pelo magnata, foi pensando nos profissionais que precisavam percorrer longas distâncias para trabalhar. À medida que o país foi passando por novos períodos de lockdown, Abramovich novamente colocou as instalações às ordens do NHS.

CARIDADE COM A UCRÂNIANo texto em que confirmou que irá vender o Chelsea, Roman Abramovich também informou que todo o lucro que obtiver com a negociação do clube será revertido para as vítimas ucranianas afetadas pela guerra com a Rússia, bem como para a reconstrução do país.

Segundo o oligarca, o ato de filantropia passará por um fundo de caridade, que já está sendo criado e que irá diretamente para a população do país do Leste Europeu. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), mais de 200 civis já morreram na Ucrânia.

SEM REEMBOLSO​Entre as 150 pessoas mais ricas do mundo, segundo a revista "Forbes", Roman Abramovich investiu mais de 1,5 bilhão de libras (R$ 10 bilhões na cotação atual) do próprio bolso para ajudar o Chelsea nas mais diversas área, como infraestrutura e contratação de jogadores, por exemplo.