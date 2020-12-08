  • Mudanças: Honda pode ser barrado no time do Botafogo contra o São Paulo; veja provável escalação
Mudanças: Honda pode ser barrado no time do Botafogo contra o São Paulo; veja provável escalação

Eduardo Barroca e Felipe Lucena devem trazer Bruno Nazário de volta ao meio-campo, no ataque, Lucas Campos e Salomon Kalou ganharão chances...
08 dez 2020 às 16:59

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 16:59

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Após uma derrota na estreia, Eduardo Barroca e Felipe Lucena devem promover mudanças no time titular do Botafogo. O Alvinegro encara o São Paulo nesta quarta-feira no Morumbi às 21h30, em partida adiada válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, e não deve ter Keisuke Honda entre os titulares.
O japonês não treinou no onze inicial durante a semana e a tendência é que seja barrado. Desta forma, Bruno Nazário voltará a ser o meio-campo mais avançado, fazendo a posição de origem. A notícia foi informada incialmente pelo "Canal do TF" e confirmada pelo LANCE!.
O ataque, consequentemente, também passará por mudanças. Salomon Kalou e Lucas Campos - que estreou no Brasileirão justamente contra o Flamengo, no último sábado - devem ser titulares, formando uma trinca com Pedro Raul, único mantido do setor em relação ao jogo passado.
Provável Botafogo para enfrentar o São Paulo: Diego Cavalieri; Marcinho, Marcelo Benevenuto, Kanu, Rafael Forster; José Welison, Caio Alexandre; Lucas Campos, Bruno Nazário, Kalou; Pedro Raul.

