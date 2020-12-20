Mudanças de Barroca no time surtem efeito e Botafogo ganha novo ânimo para reta final do Brasileiro

'Uma final de Copa do Mundo'. Foi assim que Eduardo Barroca definiu a última partida diante do Coritiba, onde o Botafogo buscou uma virada importantíssima na luta contra o rebaixamento. O triunfo deu fim a uma sequência negativa de sete derrotas consecutivas e fez com que o Glorioso voltasse a vencer após 12 partidas, se livrando da incômoda lanterna do Brasileirão.
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No Couto Pereira, Eduardo Barroca teve papel fundamental para o resultado da partida e mostrou que conseguiu mudar a mentalidade do vestiário. O Botafogo foi para o intervalo perdendo por 1 a 0 e nitidamente abalado após o gol sofrido. A equipe havia começado bem a partida, com mais posse de bola e criando oportunidades de gol, mas acabou sofrendo um gol em um contra-ataque dos donos da casa.
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Na volta para segunda etapa, Barroca precisou se lançar ao ataque, e promoveu a entrada de Matheus Babi, Lecaros e Cícero. Deu certo. O Glorioso melhorou e, na vontade, conseguiu empatar com participação importante do experiente meio-campo. Reintegrado ao elenco em outubro, Cícero entrou bem na partida, melhorou a troca de passes no meio-campo do Alvinegro e deu o cruzamento para Pedro Raul marcar o seu primeiro gol na noite. O meia mostrou que ainda pode ser útil nessa reta final de temporada.
A estrela de Barroca quase brilhou novamente. No lance seguinte, Babi girou em cima de dois zagueiros, chutou cruzado, mas Rhuan não conseguiu alcançar para mandar pro fundo do gol.
A virada veio logo em seguida. Rafael Forster, improvisado por Barroca na lateral-esquerda, foi a grande surpresa da partida e teve uma atuação importante, ajudando tanto na defesa quanto no ataque. Foi dele o chute em que Matheus Salles desviou com a mão, originando o pênalti para o Botafogo. Com personalidade, Pedro Raul pegou a bola e bateu sem chances para o goleiro Wilson.
Apesar de não ter um grande elenco, o Botafogo reuniu forças para continuar lutando e conseguiu dar esperanças ao torcedor após a virada no Alto da Glória. Agora, restam mais onze 'decisões de Copa do Mundo' pela frente até o fim do Brasileirão e Eduardo Barroca deixou bem claro que conta com todos os atletas de seu elenco para conseguir a tão sonhada permanência na Série A.
- Depois que sofremos o gol, demos uma desestabilizada. Precisamos voltar para o jogo emocionalmente, foi o que trabalhei com eles no intervalo. Nossa equipe foi ganhando espaço, os jogadores que entraram fizeram diferença. Era uma coisa que eu vinha cobrando, que nos momentos de troca nossas substituições fizessem diferença. Tivemos entrega, conseguiram ser decisivos. Feliz pelos jogadores quem entraram, o Cícero que não vinha jogando, Babi... Conto com todos eles, são jogadores de caráter, que querem reverter nossa situação. Muito feliz com a postura e a entrega. A vitória é um mérito do grupo que quer reverter essa situação. Esse jogo vai ficar marcado como referência de dedicação - afirmou Barroca.