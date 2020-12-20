Mudanças de Barroca no time surtem efeito e Botafogo ganha novo ânimo para reta final do Brasileiro

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

'Uma final de Copa do Mundo'. Foi assim que Eduardo Barroca definiu a última partida diante do Coritiba, onde o Botafogo buscou uma virada importantíssima na luta contra o rebaixamento. O triunfo deu fim a uma sequência negativa de sete derrotas consecutivas e fez com que o Glorioso voltasse a vencer após 12 partidas, se livrando da incômoda lanterna do Brasileirão.

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No Couto Pereira, Eduardo Barroca teve papel fundamental para o resultado da partida e mostrou que conseguiu mudar a mentalidade do vestiário. O Botafogo foi para o intervalo perdendo por 1 a 0 e nitidamente abalado após o gol sofrido. A equipe havia começado bem a partida, com mais posse de bola e criando oportunidades de gol, mas acabou sofrendo um gol em um contra-ataque dos donos da casa.

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Na volta para segunda etapa, Barroca precisou se lançar ao ataque, e promoveu a entrada de Matheus Babi, Lecaros e Cícero. Deu certo. O Glorioso melhorou e, na vontade, conseguiu empatar com participação importante do experiente meio-campo. Reintegrado ao elenco em outubro, Cícero entrou bem na partida, melhorou a troca de passes no meio-campo do Alvinegro e deu o cruzamento para Pedro Raul marcar o seu primeiro gol na noite. O meia mostrou que ainda pode ser útil nessa reta final de temporada.

A estrela de Barroca quase brilhou novamente. No lance seguinte, Babi girou em cima de dois zagueiros, chutou cruzado, mas Rhuan não conseguiu alcançar para mandar pro fundo do gol.

A virada veio logo em seguida. Rafael Forster, improvisado por Barroca na lateral-esquerda, foi a grande surpresa da partida e teve uma atuação importante, ajudando tanto na defesa quanto no ataque. Foi dele o chute em que Matheus Salles desviou com a mão, originando o pênalti para o Botafogo. Com personalidade, Pedro Raul pegou a bola e bateu sem chances para o goleiro Wilson.

Apesar de não ter um grande elenco, o Botafogo reuniu forças para continuar lutando e conseguiu dar esperanças ao torcedor após a virada no Alto da Glória. Agora, restam mais onze 'decisões de Copa do Mundo' pela frente até o fim do Brasileirão e Eduardo Barroca deixou bem claro que conta com todos os atletas de seu elenco para conseguir a tão sonhada permanência na Série A.