Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Mudança na data do Carioca coloca Arrascaeta como provável baixa no Flamengo no primeiro jogo da final
futebol

Mudança na data do Carioca coloca Arrascaeta como provável baixa no Flamengo no primeiro jogo da final

Camisa 14 do Flamengo, Arrascaeta está à disposição da seleção do Uruguai, nas Eliminatórias Sul-Americanas, que joga um dia antes do primeiro Fla-Flu decisivo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mar 2022 às 09:55

Publicado em 28 de Março de 2022 às 09:55

Devido à estreia do Flamengo na Libertadores, no dia 5 de abril, terça-feira, as decisões do Campeonato Carioca foram antecipadas em um dia, e serão realizadas nesta quarta-feira, dia 30 de março, e no sábado, dia 2. A mudança colocou em risco a participação do meia Arrascaeta no primeiro jogo contra o Fluminense, uma vez que o camisa 14 está à disposição da seleção do Uruguai, que, na véspera do Fla-Flu, enfrenta o Chile, em Santiago, pelas Eliminatórias.A partida entre Uruguai e Chile será às 20h30 (de Brasília), portanto, o camisa 14 só se reapresentará ao Flamengo ao longo de quarta-feira, horas antes da partida de ida da final do Carioca. Já houve casos similares que, nesta situação, um atleta entrou em campo pelo clube, mas a tendência é de que não ocorra.
Até porque Arrascaeta tem atuado como titular na Celeste. Na última quinta, em Montevidéu, o meia marcou o gol da vitória sobre o Peru, por 1 a 0, que garantiu a classificação do Uruguai para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. A situação é a mesma para Isla, que enfrentará Arrascaeta, em Montevidéu, pelo Chile. Contudo, se o Uruguai entra em campo já classificado, a La Roja, precisa vencer e de que a Colômbia não vença a Venezuela, fora de casa, e que o Peru perca do Paraguai, em Lima, para disputar a repescagem para a Copa.
Sem Arrascaeta e Isla, o elenco do Flamengo se reapresentou nesta segunda, no Ninho do Urubu, após receber folga no domingo. Para esta primeira final contra o Fluminense, o técnico Paulo Sousa ainda não contará com Rodrigo Caio e Pablo, enquanto o atacante Bruno Henrique (luxação no ombro esquerdo) e o lateral Rodinei (desconforto muscular) seguem como dúvidas.
Crédito: ArrascaetamarcouogolquegarantiuoUruguainaCopadoMundodoCatar(Foto:Divulgação/@Uruguay

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados