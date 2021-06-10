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MT volta de lesão e é relacionado para o jogo contra o Brasil de Pelotas; Zeca e Castan estão fora da partida

Gigante da Colina embarcará para o Rio Grande do Sul de olho no duelo contra a equipe de Pelotas. Recuperado de um edema ósseo, meio-campista é a grande novidade para o duelo...
LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2021 às 15:46

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 15:46

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco da Gama
Após se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil, o Vasco volta suas atenções para a terceira rodada da série B do Campeonato Brasileiro. No sábado, o Cruz-Maltino encara o Brasil de Pelotas, às 19h, no Estádio Bento Freitas e iniciará uma logística nesta quinta para minimizar o impacto da viagem. A novidade fica por conta de MT, que substitui Zeca entre os relacionados.
> Confira os confrontos da Copa do Brasil
De acordo com o planejamento do Departamento de futebol, o elenco se reapresenta na tarde desta quinta e depois embarca para Porto Alegre. Na sexta, pela manhã, o grupo participará de uma atividade no CT do Internacional. Em seguida, o Gigante da Colina parte para a cidade de Pelotas, com chegada prevista para o final da tarde.
MT se recupera de lesão e é relacionado
Para a partida, o técnico Marcelo Cabo contará com uma novidade. O retorno do meio-campista MT, recuperado de um edema ósseo por estresse na vértebra lombar L5. Ele não joga desde 21 de março e substituirá Zeca entre os relacionados por opção da comissão técnica. O lateral-esquerdo sentiu um desconforto muscular no primeiro jogo contra o Boavista, ainda em Bacaxá, e será poupado.
Por outro lado, o zagueiro Leandro Castan não estará à disposição de Cabo para a partida. O jogador já está clinicamente recuperado da lesão muscular, porém a comissão técnica decidiu deixá-lo no Rio de Janeiro para o pleno aprimoramento do seu condicionamento aeróbico.
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Castan está fora do jogo contra o Brasil (Rafael Ribeiro/Vasco)Além dessa mudança, o centroavante Daniel Amorim ocupará a vaga do jovem Tiago Reis entre os relacionados para o duelo em Pelotas. Ele ficou de fora do jogo contra o Boavista, pois já disputou a Copa do Brasil com a camisa do Tombense (MG).
Na temporada, Zeca é o jogador que mais atuou pelo Vasco ao lado de Gabriel Pec. Até o momento, foram 17 partidas, duas a menos que em todo o ano passado pelo Bahia, seu antigo clube.Zeca será poupado no jogo contra o Brasil (Rafael Ribeiro / Vasco)

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