Mozart Santos é anunciado como novo técnico da Chapecoense

Crédito: Reprodução/Ascom CSA

Na noite deste domingo, a Chapecoense anunciou a chegada do técnico Mozart Santos, que estava no comando do CSA.

O treinador desembarca na Arena Condá para substituir Umberto Louzer, que se desligou do Verdão do Oeste no meio da semana para dirigir o Sport.

No time de Santa Catarina, Mozart terá a missão de manter o padrão de atuação da equipe e o primeiro desafio é o campeonato estadual, onde a Chape briga pelo bicampeonato.

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