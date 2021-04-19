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futebol

Mozart Santos é anunciado como novo técnico da Chapecoense

Treinador estava no CSA e chega ao Verdão do Oeste para assumir o cargo que era de Umberto Louzer...

Publicado em 18 de Abril de 2021 às 22:16

LanceNet

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Publicado em 

18 abr 2021 às 22:16
Crédito: Reprodução/Ascom CSA
Na noite deste domingo, a Chapecoense anunciou a chegada do técnico Mozart Santos, que estava no comando do CSA.
O treinador desembarca na Arena Condá para substituir Umberto Louzer, que se desligou do Verdão do Oeste no meio da semana para dirigir o Sport.
No time de Santa Catarina, Mozart terá a missão de manter o padrão de atuação da equipe e o primeiro desafio é o campeonato estadual, onde a Chape briga pelo bicampeonato.
CSA
Mozart Santos é um dos treinadores da nova geração do futebol brasileiro. O seu principal trabalho foi na temporada passada, quando por muito pouco não colocou o Azulão na elite nacional.

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