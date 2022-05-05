Mozart projeta encontro do CSA com o Vasco da Gama

O Criciúma já é passado para o CSA. A partir de agora, o técnico Mozart Santos e elenco só pensam no Vasco da Gama, adversário do fim de semana.

‘Eu não considero o Vasco num mau momento. Eles têm empatado a maioria dos jogos, mas é sempre difícil enfrentar o Vasco em São Januário, principalmente, eles tendo um período maior de preparação e descanso do que nós. Mas vamos ter que passar por cima disso. Como você prepara um jogo? Descansando os jogadores... Quem jogou hoje, eu nem vou treinar amanhã, vou deixar os caras dormindo um pouco mais... É torcer que eles descansem bem, se alimentem bem, e no sábado estejam aptos para jogar’, afirmou.