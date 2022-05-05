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futebol

Mozart projeta encontro do CSA com o Vasco da Gama

Azulão viaja até o Rio de Janeiro para encarar o Gigante da Colina no próximo sábado...

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 19:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2022 às 19:40
O Criciúma já é passado para o CSA. A partir de agora, o técnico Mozart Santos e elenco só pensam no Vasco da Gama, adversário do fim de semana.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Na coletiva de imprensa, o treinador descarta o momento conturbado do time carioca e prevê dificuldades em São Januário.
‘Eu não considero o Vasco num mau momento. Eles têm empatado a maioria dos jogos, mas é sempre difícil enfrentar o Vasco em São Januário, principalmente, eles tendo um período maior de preparação e descanso do que nós. Mas vamos ter que passar por cima disso. Como você prepara um jogo? Descansando os jogadores... Quem jogou hoje, eu nem vou treinar amanhã, vou deixar os caras dormindo um pouco mais... É torcer que eles descansem bem, se alimentem bem, e no sábado estejam aptos para jogar’, afirmou.
Com o empate diante do Tigre, o CSA desembarca na cidade maravilhosa na 13ª colocação, com 6 pontos.
Crédito: Reprodução/AscomCSA

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