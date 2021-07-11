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futebol

Mozart lamenta pênaltis cometidos e os justifica: 'Pecamos no excesso de vontade'

O Cruzeiro cedeu duas penalidades que se tornaram gols do Botafogo no empate por 3 a 3, no Nilton Santos, pela Série B...

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 15:47

LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2021 às 15:47
O técnico Mozart Santos cobrou dos jogadores do Cruzeiro pelo excesso de vontade em campo, gerando dois pênaltis que se converteram em gols do Botafogo no empate por 3 a 3 da Raposa com a equipe carioca. Mozart lamentou muito as penalidades, que, se não tivesse sido cometidas, poderia ter dado a vitória celeste no Rio. A falta que mais incomodou foi a de Giovanni no fim do jogo, convertida por Chay, autor de três gols no jogo. Confira a avaliação do treinador do Cruzeiro nos vídeos da matéria. Mozart cobrou do time menos faltas dentro da área do Cruzeiro-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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