Mozart avalia desempenho da Chape na estreia do mata-mata

Crédito: Márcio Cunha/Chapecoense

A estreia de Mozart Santos pela Chapecoense não foi a que o treinador esperava. Diante do Hercílio Luz, o Verdão do Oeste ficou no empate sem gols.

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Apesar da igualdade, o comandante acha que o time foi bem e espera um melhor desempenho no duelo da volta.

‘Satisfeito pelo desempenho, por aquilo que o gramado proporcionou, nos ajustamos rápido ao jogo. A gente vem sempre para vencer. Estaria mais satisfeito se tivesse ganho’, declarou, antes de completar:

‘A principal jogada deles, que foi uma defesa do Keiller, partiu de uma bola longa, o meia que encontrou o atacante nas nossas costas. Uma situação que temos que corrigir, encontrar a profundidade antes. Vou tirar segunda e terça para corrigir essa situação e espero que não aconteça mais’, concluiu.