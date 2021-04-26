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futebol

Mozart avalia desempenho da Chape na estreia do mata-mata

Dona da melhor campanha, a Chapecoense não conseguiu derrotar o Hercílio Luz...

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 19:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 abr 2021 às 19:13
Crédito: Márcio Cunha/Chapecoense
A estreia de Mozart Santos pela Chapecoense não foi a que o treinador esperava. Diante do Hercílio Luz, o Verdão do Oeste ficou no empate sem gols.
+ Galeria sobre a briga pela Chuteira de Ouro atualizada
Apesar da igualdade, o comandante acha que o time foi bem e espera um melhor desempenho no duelo da volta.
‘Satisfeito pelo desempenho, por aquilo que o gramado proporcionou, nos ajustamos rápido ao jogo. A gente vem sempre para vencer. Estaria mais satisfeito se tivesse ganho’, declarou, antes de completar:
‘A principal jogada deles, que foi uma defesa do Keiller, partiu de uma bola longa, o meia que encontrou o atacante nas nossas costas. Uma situação que temos que corrigir, encontrar a profundidade antes. Vou tirar segunda e terça para corrigir essa situação e espero que não aconteça mais’, concluiu.
Com a igualdade na ida, a Chape avança no torneio estadual com vitória ou nova igualdade.

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