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futebol

Mozart acredita que triunfo vai tirar a pressão no vestiário do Coritiba

Interino foi o responsável por comandar o Coxa Branca na virada em cima do Coritiba, fora de casa...
LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2020 às 21:46

Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 21:46

Crédito: Twitter/Coritiba
O Coritiba enfim respira no Campeonato Brasileiro. Depois de quatro derrotas e a lanterna da competição, o Coxa levou a melhor diante do Coritiba e aliviou a pressão em cima do elenco.Na coletiva, o técnico Mozart, que comandou o time de forma interina, acredita que o resultado vai melhorar a confiança da equipe.
‘A derrota traz um peso muito grande dentro do vestiário. Nós vivemos de resultado. Quando você tem seis resultados negativos em um clube deste tamanho, é óbvio que o ambiente fica ruim, a pressão fica muito grande e os jogadores começam a se cobrar de maneira mais áspera. Essa vitória vai recuperar a confiança deles porque é um grupo que trabalha muito, então a vitória traz esse sentimento’, afirmou.
Nesta semana, alem de não ter nenhum jogo no calendário, o Coritiba terá a apresentação do técnico Jorginho, que assume a vaga de Eduardo Barroca.
No Brasileirão, o Coritiba permanece na lanterna, com três pontos. Na próxima rodada, o Coxa mede forças com o Sport.

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