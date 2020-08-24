Mozart acredita que triunfo vai tirar a pressão no vestiário do Coritiba

Crédito: Twitter/Coritiba

O Coritiba enfim respira no Campeonato Brasileiro. Depois de quatro derrotas e a lanterna da competição, o Coxa levou a melhor diante do Coritiba e aliviou a pressão em cima do elenco.Na coletiva, o técnico Mozart, que comandou o time de forma interina, acredita que o resultado vai melhorar a confiança da equipe.

‘A derrota traz um peso muito grande dentro do vestiário. Nós vivemos de resultado. Quando você tem seis resultados negativos em um clube deste tamanho, é óbvio que o ambiente fica ruim, a pressão fica muito grande e os jogadores começam a se cobrar de maneira mais áspera. Essa vitória vai recuperar a confiança deles porque é um grupo que trabalha muito, então a vitória traz esse sentimento’, afirmou.

Nesta semana, alem de não ter nenhum jogo no calendário, o Coritiba terá a apresentação do técnico Jorginho, que assume a vaga de Eduardo Barroca.