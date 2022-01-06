Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Mourinho tentou impedir saída de Jorge Jesus do Flamengo para o Benfica em 2020; entenda
futebol

Mourinho tentou impedir saída de Jorge Jesus do Flamengo para o Benfica em 2020; entenda

Áudios vazados revelam conversas entre o treinador da Roma e o empresário Jorge Mendes...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jan 2022 às 11:21

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 11:21

Uma bomba movimentou o noticiário de Portugal nesta quinta-feira. A revista 'Sábado' revelou algumas conversas de bastidores entre Jorge Mendes, famoso empresário português e José Mourinho, atual técnico da Roma. No papo, o treinador tenta impedir a contratação de Jorge Jesus pelo Benfica, em 2020."Mourinho pergunta que treinador Jorge Mendes vai colocar no Benfica e Jorge diz que está numa guerra aberta com (Luís Filipe) Vieira, porque quer ele ir buscar Jorge Jesus. (...) Mourinho diz a Jorge Mendes para não deixar Jorge Jesus ir para o Benfica (…) Mourinho comenta sobre Laurent Blanc (...) Jorge diz para Mourinho mandar uma mensagem a Luís Filipe Vieira sobre Laurent Blanc", escreveu a revista.
+ Aston Villa se aproxima de acordo com o Barcelona pelo empréstimo de Philippe Coutinho
Os áudios vazados fazem parte da operação 'Cartão Vermelho', que investiga possíveis crimes de Luis Felipe Vieira, ex-presidente do Benfica. O ex-mandatário é amigo pessoal de Jesus e foi o responsável pelo retorno do Mister aos Águias, mesmo na contramão de José Mourinho e Jorge Mendes.
+ Vinícius Júnior é o jogador mais valioso do mundo, segundo estudo
Ainda segundo a revista, Luis Felipe Vieira agiu de forma ilegal na venda de João Félix ao Atlético de Madrid, e no financiamento de uma ONG em São Tomé. Após os escândalos de corrupção, o ex-presidente do Benfica renunciou ao cargo em julho de 2021.
Crédito: JoséMourinhotentouimpedirsaídadeJorgeJesusdoFlamengoem2020(Foto:AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

benfica flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026
Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados