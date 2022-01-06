Mourinho tentou impedir saída de Jorge Jesus do Flamengo para o Benfica em 2020; entenda

Uma bomba movimentou o noticiário de Portugal nesta quinta-feira. A revista 'Sábado' revelou algumas conversas de bastidores entre Jorge Mendes, famoso empresário português e José Mourinho, atual técnico da Roma. No papo, o treinador tenta impedir a contratação de Jorge Jesus pelo Benfica, em 2020."Mourinho pergunta que treinador Jorge Mendes vai colocar no Benfica e Jorge diz que está numa guerra aberta com (Luís Filipe) Vieira, porque quer ele ir buscar Jorge Jesus. (...) Mourinho diz a Jorge Mendes para não deixar Jorge Jesus ir para o Benfica (…) Mourinho comenta sobre Laurent Blanc (...) Jorge diz para Mourinho mandar uma mensagem a Luís Filipe Vieira sobre Laurent Blanc", escreveu a revista.

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Os áudios vazados fazem parte da operação 'Cartão Vermelho', que investiga possíveis crimes de Luis Felipe Vieira, ex-presidente do Benfica. O ex-mandatário é amigo pessoal de Jesus e foi o responsável pelo retorno do Mister aos Águias, mesmo na contramão de José Mourinho e Jorge Mendes.

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Ainda segundo a revista, Luis Felipe Vieira agiu de forma ilegal na venda de João Félix ao Atlético de Madrid, e no financiamento de uma ONG em São Tomé. Após os escândalos de corrupção, o ex-presidente do Benfica renunciou ao cargo em julho de 2021.