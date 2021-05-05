Mount elogia atuação e diz que Chelsea poderia ter goleado o Real Madrid: 'Deveríamos ter feito cinco'

Crédito: Reprodução / Twitter Chelsea

Um dos destaques da classificação do Chelsea para a final da Champions League, o meia-atacante Mason Mount celebrou a vaga londrina e disse que os Blues poderiam ter goleado o Real Madrid. Para o camisa 19, o time inglês perdeu muitas chances.

+ Veja a tabela da Champions League- Devíamos ter feito cinco. Eu deveria ter marcado um cerca de 20 minutos antes de marcar. Ainda falta um jogo e vamos entrar em todos os jogos para ganhar. Ainda não ganhamos nada e espero que possamos ganhar. Vai ser um jogo deslumbrante - disse Mount à "BT Sport".

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Além de comemorar a vaga, Mount também falou sobre o Manchester City, que será o adversário na final. O camisa 19 lembrou a semifinal da Copa da Inglaterra, onde os Blues eliminaram os Cityzens, e disse que o time de Guardiola vai querer se vingar.