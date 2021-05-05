Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Mount elogia atuação e diz que Chelsea poderia ter goleado o Real Madrid: 'Deveríamos ter feito cinco'
futebol

Mount elogia atuação e diz que Chelsea poderia ter goleado o Real Madrid: 'Deveríamos ter feito cinco'

Camisa 19 marcou o segundo gol do Chelsea na partida, mas disse que era para ter feito outro antes e que sua equipe poderia se classificar com vantagem ainda maior...

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 18:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2021 às 18:22
Crédito: Reprodução / Twitter Chelsea
Um dos destaques da classificação do Chelsea para a final da Champions League, o meia-atacante Mason Mount celebrou a vaga londrina e disse que os Blues poderiam ter goleado o Real Madrid. Para o camisa 19, o time inglês perdeu muitas chances.
+ Veja a tabela da Champions League- Devíamos ter feito cinco. Eu deveria ter marcado um cerca de 20 minutos antes de marcar. Ainda falta um jogo e vamos entrar em todos os jogos para ganhar. Ainda não ganhamos nada e espero que possamos ganhar. Vai ser um jogo deslumbrante - disse Mount à "BT Sport".
+ Confira as camisas já reveladas dos clubes europeus para a próxima temporada!
Além de comemorar a vaga, Mount também falou sobre o Manchester City, que será o adversário na final. O camisa 19 lembrou a semifinal da Copa da Inglaterra, onde os Blues eliminaram os Cityzens, e disse que o time de Guardiola vai querer se vingar.
- Não consigo colocar em palavras, na verdade. Foi uma grande atuação esta noite em um jogo difícil. Nós sabemos como eles são. Eles vão querer dar o troco - completou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chelsea
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados