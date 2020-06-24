Motivado, Ronaldo prevê 2020 de oportunidades e quer mostrar serviço

Crédito: Divulgação/EC Bahia

De volta aos treinos com o elenco do Bahia, o volante Ronaldo já faz projeções para o restante da temporada. Para o jogador, 2020 será um ano de oportunidades tendo em vista que o calendário do futebol ficará ainda mais "apertado" quando as competições forem retomadas.

Com mais minutos em campo no horizonte, o atleta tricolor não perde tempo e avisa: é hora de mostrar serviço todos os dias.

- Vejo espaço para mais oportunidades e isso está me motivando muito. É hora de aproveitar cada treino que teremos. Confio no meu potencial e quero mostrar pro professor Roger que ele pode contar comigo desde já. Essa será uma temporada atípica, com muitos jogos e pouco tempo de recuperação. Assim, a força do elenco será colocada em questão. Todos terão oportunidade e precisarão dar conta do recado - projetou.

Analisando do ponto de vista coletivo, Ronaldo também se mostra empolgado. Para o jogador, retomar o bom momento que o Bahia vivia nos últimos jogos antes da pandemia não será problema.