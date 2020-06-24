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futebol

Motivado, Ronaldo prevê 2020 de oportunidades e quer mostrar serviço

Meio-campista ex-Flamengo entende que existirão oportunidades no segundo semestre onde ele poderá ser útil a equipe de Roger Machado...

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 15:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jun 2020 às 15:48
Crédito: Divulgação/EC Bahia
De volta aos treinos com o elenco do Bahia, o volante Ronaldo já faz projeções para o restante da temporada. Para o jogador, 2020 será um ano de oportunidades tendo em vista que o calendário do futebol ficará ainda mais "apertado" quando as competições forem retomadas.
Com mais minutos em campo no horizonte, o atleta tricolor não perde tempo e avisa: é hora de mostrar serviço todos os dias.
- Vejo espaço para mais oportunidades e isso está me motivando muito. É hora de aproveitar cada treino que teremos. Confio no meu potencial e quero mostrar pro professor Roger que ele pode contar comigo desde já. Essa será uma temporada atípica, com muitos jogos e pouco tempo de recuperação. Assim, a força do elenco será colocada em questão. Todos terão oportunidade e precisarão dar conta do recado - projetou.
Analisando do ponto de vista coletivo, Ronaldo também se mostra empolgado. Para o jogador, retomar o bom momento que o Bahia vivia nos últimos jogos antes da pandemia não será problema.
- Nós vínhamos em uma crescente quando tudo isso aconteceu. A equipe estava encaixando e tínhamos conseguido resultados importantes, como a classificação na Sul-Americana com duas vitórias. Mas não gosto de ficar lamentando o passado. Acho que podemos retomar o trabalho a partir desse ponto. Teremos tempo para treinar e nos preparar para voltarmos atuando em um bom nível físico e, principalmente, técnico-tático - avaliou o meio-campista com passagem pela base do Flamengo além de 25 partidas pelo time profissional.E MAIS:Nino Paraíba busca recuperar espaço no Tricolor após paralisaçãoCopa do Nordeste será definida em sede únicaRelembre todos os artilheiros do Brasileirão neste séculoPromovido ao elenco principal, Caíque Jesus comemora retorno dos treinos E MAIS:

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