Motivação continental: pela Sul-Americana e diferente da fase anterior, Vasco tenta voltar a vencer

Volte a fevereiro. Um vírus perigoso e pouco conhecido se espalhava da Ásia para a Europa. Nenhum paciente ainda diagnosticado com Covid-19 no Brasil. Tudo aconteceu no Rio, no Brasil e no mundo desde então. Mas foi naquele mês tão distante que o Vasco disputou os dois primeiros jogos pela Copa Sul-Americana. Tanta coisa mudou, inclusive no Cruz-Maltino. Você lembra?O calendário do futebol esteve paralisado, e quase que ao mesmo tempo o então treinador, Abel Braga, deixou o clube. Mas era ele quem estava à beira do campo nos jogos contra o Oriente Petrolero, da Bolívia, nos dias 5 e 19 do segundo mês deste tão diferente 2020. Depois de Abel, Ramon Menezes teve vez, mas foi demitido há 20 dias. O atual comandante é Ricardo Sá Pinto.