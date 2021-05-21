Mosquito valoriza confiança após goleada do Corinthians e projeta 'grandes conquistas' neste ano

O Corinthians entrou em campo para cumprir tabela na Copa Sul-Americana, contra o Sport Huancayo-PER, nesta quinta-feira, na Neo Química Arena, mas nem por isso deixou de fazer uma partida digna e goleou por 5 a 0 o fraco time peruano. Um dos destaques da partida foi Gustavo Mosquito, que marcou dois gols e valorizou o placar pensando na sequência da temporada corintiana.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Na saída de campo, em entrevista para a Conmebol TV, o atacante do Timão falou da importância de vencer mesmo estando eliminado da competição continental. Para ele, isso vai servir para dar confiança ao grupo alvinegro.

- Triste por estar eliminado de uma competição tão importante como a Sul-Americana, mas o importante é a vitória, para a gente é confiança para virar essa chave e pensar nas próximas competições, nos próximos desafios para a gente entrar, disputar e fazer totalmente diferente do Paulista e da Sul-Americana - analisou, antes de projetar a disputa de titulo ainda neste ano:

- Isso dá total confiança para a gente começar o Brasileiro, para a Copa do Brasil também, agora é trabalhar forte, mudar a chave para a gente disputar os campeonatos para ganhar.Com dois gols e uma participação efetiva na movimentação ofensiva do Corinthians nesta noite, Mosquito foi eleito o melhor em campo pela Conmebol. O atacante celebrou o feito e prometeu trabalhar ainda mais.

- Fico feliz por ter feito os dois gols, pela vitória, e por ter sido o melhor do jogo. É continuar trabalhando para conquistar grandes coisas esse ano.

Por fim, Gustavo comentou a expectativa para a chegada de um novo técnico, já que o clube está sem desde a saída de Vagner Mancini, no último domingo. Ainda nesta quinta-feira, o Timão anunciou a desistência da contratação de Renato Gaúcho. Enquanto isso, o foco é seguir o trabalho com a comissão.