Mosquito revela como elenco do Corinthians 'apagou' derrota para o Palmeiras: 'Descanso e trabalho'

Autor do primeiro gol do Corinthians na vitória por 3 a 0 diante do Sport, nesta quinta-feira (21), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, o atacante Gustavo Silva, também conhecido como Mosquito, revelou como o elenco corintiano esqueceu a goleada sofrida pelo Palmeiras, no Dérbi realizado na segunda-feira (18), em jogo atrasado da 28ª rodada do Nacional, para não desfocar contra o Leão.
- É difícil, mas o Brasileiro tem sido uma rodada atrás da outra. O Vágner (Mancini), o grupo, conversamos, a gente sentiu muito a derrota, mas não da tempo de ficar se lamentando também. A gente procurou descansar e trabalhar para apagar essa derrota do Palmeiras, pensar no Sport e agora já estamos pensando no Bragantino - disse o atacante em entrevista ao SporTV.
> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosMosquito ainda ressaltou a fala do lateral-esquerdo Fábio Santos após o clássico, no qual disse que, na ocasião, os jogadores corintianos fizeram tudo ao contrário do que foi pedido pelo técnico Vágner Mancini. Gustavo concordou com o que o companheiro disse e também afirmou que o mesmo recado foi transmitido no vestiário após o jogo.
- É difícil perder para o seu maior rival da forma que foi. O Fábio (Santos) foi muito feliz, tanto na entrevista, quanto no vestiário, falando com a gente, que tinha que ter inteligência, que a gente fez tudo ao contrário do que o Mancini pediu - afirmou o atleta.
Recuperado da derrota para o Palmeiras e agora oitavo colocado do Brasileirão, tendo ultrapassado o Santos com a vitória diante do Sport, o Timão volta a sua atenção para o Red Bull Bragantino, adversário desta segunda-feira (25), às 20h, na Neo Química Arena, pela 32ª rodada do Brasileirão.