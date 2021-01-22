Mosquito revela como elenco do Corinthians 'apagou' derrota para o Palmeiras: 'Descanso e trabalho'

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Autor do primeiro gol do Corinthians na vitória por 3 a 0 diante do Sport, nesta quinta-feira (21), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, o atacante Gustavo Silva, também conhecido como Mosquito, revelou como o elenco corintiano esqueceu a goleada sofrida pelo Palmeiras, no Dérbi realizado na segunda-feira (18), em jogo atrasado da 28ª rodada do Nacional, para não desfocar contra o Leão.

- É difícil, mas o Brasileiro tem sido uma rodada atrás da outra. O Vágner (Mancini), o grupo, conversamos, a gente sentiu muito a derrota, mas não da tempo de ficar se lamentando também. A gente procurou descansar e trabalhar para apagar essa derrota do Palmeiras, pensar no Sport e agora já estamos pensando no Bragantino - disse o atacante em entrevista ao SporTV.

> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosMosquito ainda ressaltou a fala do lateral-esquerdo Fábio Santos após o clássico, no qual disse que, na ocasião, os jogadores corintianos fizeram tudo ao contrário do que foi pedido pelo técnico Vágner Mancini. Gustavo concordou com o que o companheiro disse e também afirmou que o mesmo recado foi transmitido no vestiário após o jogo.

- É difícil perder para o seu maior rival da forma que foi. O Fábio (Santos) foi muito feliz, tanto na entrevista, quanto no vestiário, falando com a gente, que tinha que ter inteligência, que a gente fez tudo ao contrário do que o Mancini pediu - afirmou o atleta.