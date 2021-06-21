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futebol

Mosquito faz trabalho interno em reapresentação do Corinthians

Atacante ficou de fora do empate contra o Bahia, no último domingo, por conta do falecimento do seu pai...

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 18:44

LanceNet

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Publicado em 

21 jun 2021 às 18:44
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O atacante Gustavo Mosquito fez um trabalho na parte interna do CT Joaquim Grava na reapresentação do elenco do Corinthians, nesta segunda-feira (21).
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!O jogador ficou de fora do empate sem gols entre Timão e Bahia, no último domingo (20), em Salvador, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, já que na semana passada perdeu o seu pai, Gerson Dutra Silva, vítima do Covid-19.
Na atividade desta segunda-feira, os atletas titulares no jogo do fim de semana fizeram apenas um trabalho regenerativo, enquanto os demais foram a campo para iniciar os treinos visando o próximo confronto, diante do Sport, quinta-feira (24), às 19h, pela sexta rodada do Brasileirão, em Itaquera. Ainda que não tenha jogado contra o Bahia, Mosquito não foi ao gramado e fez apenas um trabalho interno.
Um dos principais jogadores do Corinthians atualmente, Gustavo tem quatro gols marcados em 20 jogos disputados nesta temporada. Ele é o vice-artilheiro do Timão no ano, atrás apenas de Mateus Vital, e ao lado de Luan é o segundo atleta com mais participações em gols corintianos, seis (quatro gols e duas assistências).

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