Mosquito faz trabalho interno em reapresentação do Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O atacante Gustavo Mosquito fez um trabalho na parte interna do CT Joaquim Grava na reapresentação do elenco do Corinthians, nesta segunda-feira (21).

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!O jogador ficou de fora do empate sem gols entre Timão e Bahia, no último domingo (20), em Salvador, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, já que na semana passada perdeu o seu pai, Gerson Dutra Silva, vítima do Covid-19.

Na atividade desta segunda-feira, os atletas titulares no jogo do fim de semana fizeram apenas um trabalho regenerativo, enquanto os demais foram a campo para iniciar os treinos visando o próximo confronto, diante do Sport, quinta-feira (24), às 19h, pela sexta rodada do Brasileirão, em Itaquera. Ainda que não tenha jogado contra o Bahia, Mosquito não foi ao gramado e fez apenas um trabalho interno.