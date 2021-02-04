Mosquito elogia Cantillo por lance de gol do Corinthians: 'Passe de craque'

O clima do vestiário do Corinthians nesta quarta-feira (3) era de bastante empolgação, após o time de Parque São Jorge voltar a vencer depois duas partidas no Campeonato Brasileiro, ainda mais batendo o Ceará, adversário direto por uma vaga na Libertadores, por 2 a 1, de virada, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Autor da assistência para o gol da vitória, marcado por Léo Natel, o atacante Gustavo Silva, o Mosquito, classificou o passe dado por Cantillo, no início da jogada, como um lance "de craque".

- Jogo difícil, a gente precisava muito desses três pontos. A jogada, quando o Cantillo pega na bola, eu fiquei aberto, aí foi um passe que vocês conhecem, de craque, consegui ficar de mano com o lateral-esquerdo, fiz a jogada, o Léo estava muito bem posicionado e fez o gol, mas o mais importante é a vitória e seguir em busca dos nossos objetivos, que é a Libertadores. Vai, Corinthians - disse o camisa 19 à Corinthians TV Play.