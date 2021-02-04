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futebol

Mosquito elogia Cantillo por lance de gol do Corinthians: 'Passe de craque'

Meia colombiano iniciou a jogada do gol da virada do Timão sobre o Ceará, nesta quarta-feira (3), que teve assistência de Gustavo Silva...
LanceNet

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Publicado em 

04 fev 2021 às 20:18

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 20:18

O clima do vestiário do Corinthians nesta quarta-feira (3) era de bastante empolgação, após o time de Parque São Jorge voltar a vencer depois duas partidas no Campeonato Brasileiro, ainda mais batendo o Ceará, adversário direto por uma vaga na Libertadores, por 2 a 1, de virada, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Autor da assistência para o gol da vitória, marcado por Léo Natel, o atacante Gustavo Silva, o Mosquito, classificou o passe dado por Cantillo, no início da jogada, como um lance "de craque".
- Jogo difícil, a gente precisava muito desses três pontos. A jogada, quando o Cantillo pega na bola, eu fiquei aberto, aí foi um passe que vocês conhecem, de craque, consegui ficar de mano com o lateral-esquerdo, fiz a jogada, o Léo estava muito bem posicionado e fez o gol, mas o mais importante é a vitória e seguir em busca dos nossos objetivos, que é a Libertadores. Vai, Corinthians - disse o camisa 19 à Corinthians TV Play.
> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosO Timão saiu perdendo em casa, aos 15 minutos do primeiro tempo, com gol de Fabinho, mas seis minutos depois empatou o jogo com Fábio Santos, em cobrança de pênalti, sofrido por Gabriel. O momento do lance mencionado por Mosquito aconteceu aos 28 minutos da etapa inicial, quando Cantillo acionou Gustavo milimetricamente, que avançou e bateu pro meio da área pra Léo Natel completar.

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