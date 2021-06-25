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Mosquito, do Corinthians, revela 'cabeça a milhão' para enfrentar o Sport e lamenta gol anulado

Atacante perdeu o pai há uma semana, vítima da Covid-19, e voltou a jogar no triunfo contra o Leão da Ilha...

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 14:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jun 2021 às 14:59
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Destaque na vitória do Corinthians sobre o Sport, por 2 a 1, na última quinta-feira (24), na Neo Química Arena, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, confidenciou que estava com medo de não jogar bem.
O jogador vivia um drama pessoal, por ter pedido o pai, Gerson Dutra Silva, vitima da Covid-19, na semana anterior. A situação, inclusive, tirou o atleta da partida do fim de semana, quando o Timão empatou em 0 a 0 contra o Bahia, em Salvador.
- Antes do jogo a minha cabeça estava a milhão não sabia se conseguiria jogar bem. Muita cosia passa na cabeça antes do jogo. Tenho que agradecer a todos os meus companheiros pela força que me deram, e a Deus, primeiramente, que vem me dando força e confortando o meu coração, por mais difícil que seja – disse Mosquito à Corinthians TV.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os jogos do CorinthiansO camisa 19 chegou a ir às redes, logo aos dois minutos de jogo, mas o tento foi anulado pelo impedimento. A situação foi lamentada pelo jogador.
- Triste por ter anulado o gol uma homenagem que iria fazer para o meu pai. Mas muito feliz pela vitória, entrega e resultado positivo, que a gente merece. Agora é cabeça boa, trabalhar forte para conquistar muitas coisas esse ano.
Vice-artilheiros do Corinthians na temporada, com quatro gols marcados, Gustavo Mosquito é o principal atleta do clube no ano até aqui. Além dos tentos anotados, o atacante também tem duas assistências.

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