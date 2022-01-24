Morre o ex-supervisor de futebol do Cruzeiro Benecy Queiroz

O funcionário mais antigo do Cruzeiro, o supervisor Benecy Queiroz, morreu nesta segunda-feira, 24 de janeiro, aos 82 anos. Benecy viveu todas as fases da Raposa nas últimas cinco décadas, inclusive as ruins dos anos recentes.

O supervisor estava internado em um hospital da Zona Sul de Belo Horizonte nos últimos dias. Seu último cargo no Cruzeiro foi de administrador da Toca da Raposa II.

A saúde de Benecy não estava boa. Em março de 2021, Benecy havia sido submetido a uma gastrectomia no estômago.

O Cruzeiro se manifesto em suas redes sociais para lamentar a morte de Benecy:

-O Cruzeiro comunica e lamenta a morte de Benecy Queiroz, colaborador com quase 50 anos de clube. O Cruzeiro deseja força à família e amigos.Vida recheada de histórias e polêmicas

Benecy Queiroz tem longa vivência na história do Cruzeiro. Ele chegou ao clube azul em 1969 como preparador físico, após saír da Escola de Educação Física da UFMG. Em suas muitas funções, chegou até treinar o time profissional de forma provisória.

Ao ocupar outros cargos, entrando na vida política e administrativa da Raposa, Benecy se tornou uma figura controversa, com muito conhecimento do clube e seus bastidores, mas também questionado pela torcida, que não aceitava mais sua permanência por ter ligações com as últimas gestões ruins do time celeste.

Um caso emblemático aconteceu em 2016,, Benecy foi punido com 90 dias de suspensão pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por ter admitido tentar "comprar" um árbitro. Ele não deu detalhes da história, que nunca foi esclarecida de fato. Ele disse depois que foi apenas uma conversas descontraída, uma brincadeira.