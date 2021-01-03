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Morre Gerry Marsden, da banda que gravou 'You'll Never Walk Alone', hino adotado por torcida do Liverpool

Vocalista da Gerry and the Pacemakers faleceu, aos 78 anos, neste domingo...
LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2021 às 17:32

Publicado em 03 de Janeiro de 2021 às 17:32

Crédito: AFP
O vocalista Gerry Marsden, da banda Gerry and the Pacemakers, morreu aos 78 anos neste domingo por uma infecção no coração. Ele e a banda ficaram marcados pelo hino "You'll Never Walk Alone", adotado pelos torcedores do Liverpool e que arrepia a todos nas partidas em Anfield.>> Veja a classificação do Campeonato Inglês
- É com muito, muito pesar que, após conversar com a família, conto a vocês que o lendário Gerry Marsden infelizmente morreu, depois de uma breve luta contra uma infecção no coração. Mando todo o amor do mundo para Pauline e sua família. Você nunca vai caminhar sozinho - anunciou o radialista Pete Price, amigo do músico, em sua conta no Twitter.O Liverpool fez uma postagem nas rede sociais homenageando Gerry. O clube postou um vídeo com os torcedores cantando a música "You'll Never Walk Alone" em Anfield a plenos pulmões e uma mensagem ao cantor.
- A voz de Gerry acompanhou nossas maiores noites. Seu hino uniu jogadores, equipe e fãs ao redor do mundo, ajudando a criar algo realmente especial - postou o clube em suas redes.
Em 2020, "You'll never walk alone" também ficou marcada e virou uma espécie de hino em homenagem aos profissionais de saúde na linha de frente da luta contra a pandemia da Covid-19. Em março, viralizou na internet um vídeo em que pacientes de um hospital da cidade de Liverpool cantam a canção para os médicos.

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