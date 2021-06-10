Morínigo toma decisão na montagem do Coritiba para encarar o Flamengo

Crédito: Divulgação/Coritiba

A quinta-feira é decisiva para o Coritiba. No Couto Pereira, a equipe mede forças contra o Flamengo e precisa de um bom resultado para chegar vivo no Maracanã.

No último duelo antes do Rubro-Negro, o Coxa acabou superado pelo Botafogo e o técnico Gustavo Morínigo deve realizar mudanças.

A tendência é que ele tire um homem de frente para povoar o meio-campo. Sendo assim, a tendência é que Robinho ganhe uma vaga.