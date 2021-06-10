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futebol

Morínigo toma decisão na montagem do Coritiba para encarar o Flamengo

Treinador vai fortalecer o meio-campo para tentar diminuir o ritmo do Rubro-Negro...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2021 às 22:47

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 22:47

Crédito: Divulgação/Coritiba
A quinta-feira é decisiva para o Coritiba. No Couto Pereira, a equipe mede forças contra o Flamengo e precisa de um bom resultado para chegar vivo no Maracanã.
No último duelo antes do Rubro-Negro, o Coxa acabou superado pelo Botafogo e o técnico Gustavo Morínigo deve realizar mudanças.
A tendência é que ele tire um homem de frente para povoar o meio-campo. Sendo assim, a tendência é que Robinho ganhe uma vaga.
Confira a provável escalação do Coxa: Wilson; Igor, Nathan Ribeiro, Luciano Castán e Natanael (Romário); Willian Farias, Val e Matheus Sales; Rafinha, Waguininho (Robinho) e Léo Gamalho.

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