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futebol

Moreirense x Benfica: veja onde assistir e prováveis escalações

Depois de uma temporada 2020/2021 irregular, a equipe comandada pelo técnico Jorge Jesus busca começar o Campeonato Português com o pé direito...

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 20:41

LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2021 às 20:41
Crédito: CARLOS COSTA / AFP
A bola vai rolar no futebol português. Depois do Sporting, é a vez do Benfica estrear na competição. As Águias enfrentarão o Moreirense, às 14h, no Estádio Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em confronto válido pela primeira rodada.
> Começou o Campeonato Português! Veja a tabela da Primeira LigaO confronto é importante para o técnico Jorge Jesus encontrar estabilidade no clube. Depois de uma temporada 2020/21 inconsistente com direito a uma eliminação precoce na Liga dos Campeões e um tumultuado terceiro lugar no Campeonato Português.FICHA TÉCNICA
Moreirense x BenficaPrimeira Liga - Campeonato Português1ª Rodada​Data e horário: 07/08/2021, às 14h (de Brasília)​Local: Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida FreitasÁrbitro: Vítor FerreiraAssistentes: Paulo Brás e Nelson CunhaTransmissão: ESPN
PROVÁVEIS TIMES
MOREIRENSE (Técnico: João Henriques)Oliveira; Conte, Rosic, Pacheco e Jorge; Silva, Franco, Ramos e Pires; Soares e Martins
BENFICA (Técnico: Jorge Jesus)Vlachodimos; Vertonghen, Otamendi e Verissimo; Grimaldo, Weigl, Mario e Goncalves; Pizzi, Silva e Ramos.

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