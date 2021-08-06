Moreirense x Benfica: veja onde assistir e prováveis escalações

Crédito: CARLOS COSTA / AFP

A bola vai rolar no futebol português. Depois do Sporting, é a vez do Benfica estrear na competição. As Águias enfrentarão o Moreirense, às 14h, no Estádio Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em confronto válido pela primeira rodada.

> Começou o Campeonato Português! Veja a tabela da Primeira LigaO confronto é importante para o técnico Jorge Jesus encontrar estabilidade no clube. Depois de uma temporada 2020/21 inconsistente com direito a uma eliminação precoce na Liga dos Campeões e um tumultuado terceiro lugar no Campeonato Português.FICHA TÉCNICA

Moreirense x BenficaPrimeira Liga - Campeonato Português1ª Rodada​Data e horário: 07/08/2021, às 14h (de Brasília)​Local: Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida FreitasÁrbitro: Vítor FerreiraAssistentes: Paulo Brás e Nelson CunhaTransmissão: ESPN

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MOREIRENSE (Técnico: João Henriques)Oliveira; Conte, Rosic, Pacheco e Jorge; Silva, Franco, Ramos e Pires; Soares e Martins