Morato diz preferir a ponta direita, mas brinca sobre funções no Vasco: 'Até lá na frente, no lugar do homem'

As atuações de Morato como ponta direita estavam sendo elogias ou, no mínimo, regulares. Nos últimos dois jogos, porém, com a lesão de Marquinhos Gabriel, o camisa 10 passou a ocupar a função de articulador central da equipe. De todo modo, é opção para o técnico Marcelo Cabo alterar a equipe sem fazer substituições. O jogador brinca sobre sua polivalência.- Eu me sinto muito à vontade de jogar no lado esquerdo, direito, centralizado... então pode ser até lá na frente, no lugar do homem (Cano). Brincadeira (risos). No lugar do homem ninguém entra, não. Mas eu me sinto à vontade de jogar e quero ajudar em qualquer posição - garantiu, antes de sinalizar a preferência:
- Ah, Morato, você tem preferência? Tenho: do lado direito. Mas se (o treinador) optar por eu jogar centralizado, do lado esquerdo ou em qualquer outro lugar eu me sinto à vontade e me coloco à disposição para ajudar em qualquer circunstância - garantiu Morato.
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O Vasco vive os últimos dias de preparação para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. A partida contra o Operário-PR será neste sábado, às 11 horas, em São Januário.