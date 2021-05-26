Morato diz preferir a ponta direita, mas brinca sobre funções no Vasco: 'Até lá na frente, no lugar do homem'

As atuações de Morato como ponta direita estavam sendo elogias ou, no mínimo, regulares. Nos últimos dois jogos, porém, com a lesão de Marquinhos Gabriel, o camisa 10 passou a ocupar a função de articulador central da equipe. De todo modo, é opção para o técnico Marcelo Cabo alterar a equipe sem fazer substituições. O jogador brinca sobre sua polivalência.- Eu me sinto muito à vontade de jogar no lado esquerdo, direito, centralizado... então pode ser até lá na frente, no lugar do homem (Cano). Brincadeira (risos). No lugar do homem ninguém entra, não. Mas eu me sinto à vontade de jogar e quero ajudar em qualquer posição - garantiu, antes de sinalizar a preferência: