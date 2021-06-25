Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Morata alega ameaças à família após partidas da Eurocopa: 'Seus filhos deveriam morrer'
futebol

Morata alega ameaças à família após partidas da Eurocopa: 'Seus filhos deveriam morrer'

Jogador da seleção espanhola vem sendo criticado por atuações e chegou a ser vaiado antes da partida contra a Eslováquia. Atacante é pai de três meninos com modelo italiana...

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 10:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jun 2021 às 10:35
Crédito: DAVID RAMOS / POOL / AFP
Duramente criticado por suas atuações na Eurocopa, o atacante Álvaro Morata relatou ter recebido ameaças em suas redes sociais. Em entrevista à rádio "Cope", o atacante espanhol, que marcou um gol no torneio, disse que seus familiares também têm sido vítimas na internet.
+ Veja a tabela, o chaveamento e os jogos da Eurocopa- Minha família foi ameaçada. Me disseram que meus filhos deveriam morrer. Toda vez que chego no vestiário, meu telefone vai para outro lugar. O que me incomoda é o que falam para a minha esposa, para as minhas crianças. E eles me contam tudo - disse Morata.
Na última rodada da fase de grupos, apesar da vitória por 5 a 0 sobre a Eslováquia, Morata teve destaque negativo. Quando o jogo ainda estava empatado, o jogador da Juventus perdeu um pênalti. Antes da partida, o camisa 7 foi vaiado por torcedores durante o aquecimento.
- As pessoas vaiam porque é o que elas escutam, muitas acabam encorajando isso. Tenho orgulho de ter ido lá bater. Eu dou tudo de mim em campo. Mas as pessoas não me julgam da mesma maneira que outras. Tudo o que eu digo é interpretado de outra forma. Tenho duas opções: me falar ou me explicar - seguiu o atleta.
+ A sensação da Eurocopa: conheça o elenco da seleção da Itália
Casado com a modelo Alice Campello, Morata é pai de três meninos: os gêmeos Alessandro e Leonardo, de dois anos, e o caçula Edoardo, de oito meses. Segundo o atacante, hoje ele tem cabeça para enfrentar estes problemas, mas afirmou que poderia ser diferente em tempos passados.
- Talvez eu não tenha feito o meu trabalho como deveria. Entendo ser criticado por não fazer um gol, mas gostaria que as pessoas se colocassem no meu lugar e pensassem o que é ser ameaçado. Estou bem, mas se fosse há alguns anos eu estaria ferrado - concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Coluna Pelo Mercado - Fim de Expediente - CBN 30 anos
Credibilidade e conexão com o público marcam "Fim de Expediente" especial para celebrar os 30 anos da CBN Vitória
Juliano Gauche e Mário Lúcio farão show no Parque Cultural Casa do Governador
Show internacional e lançamento de disco agitam Vila Velha neste fim de semana
Incêndio destruiu galpões de empresa de móveis em Cariacica
Incêndio de grandes proporções destrói galpões de empresa de móveis em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados