Morata alega ameaças à família após partidas da Eurocopa: 'Seus filhos deveriam morrer'

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Duramente criticado por suas atuações na Eurocopa, o atacante Álvaro Morata relatou ter recebido ameaças em suas redes sociais. Em entrevista à rádio "Cope", o atacante espanhol, que marcou um gol no torneio, disse que seus familiares também têm sido vítimas na internet.

+ Veja a tabela, o chaveamento e os jogos da Eurocopa- Minha família foi ameaçada. Me disseram que meus filhos deveriam morrer. Toda vez que chego no vestiário, meu telefone vai para outro lugar. O que me incomoda é o que falam para a minha esposa, para as minhas crianças. E eles me contam tudo - disse Morata.

Na última rodada da fase de grupos, apesar da vitória por 5 a 0 sobre a Eslováquia, Morata teve destaque negativo. Quando o jogo ainda estava empatado, o jogador da Juventus perdeu um pênalti. Antes da partida, o camisa 7 foi vaiado por torcedores durante o aquecimento.

- As pessoas vaiam porque é o que elas escutam, muitas acabam encorajando isso. Tenho orgulho de ter ido lá bater. Eu dou tudo de mim em campo. Mas as pessoas não me julgam da mesma maneira que outras. Tudo o que eu digo é interpretado de outra forma. Tenho duas opções: me falar ou me explicar - seguiu o atleta.

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Casado com a modelo Alice Campello, Morata é pai de três meninos: os gêmeos Alessandro e Leonardo, de dois anos, e o caçula Edoardo, de oito meses. Segundo o atacante, hoje ele tem cabeça para enfrentar estes problemas, mas afirmou que poderia ser diferente em tempos passados.