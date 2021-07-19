Moraes tem lesão muscular e desfalca o Santos na Sul-Americana

Um exame realizado na manhã desta segunda-feira apontou uma lesão de grau 1 na coxa esquerda do lateral Moraes e ele está fora do jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana diante do Independiente, quinta-feira, às 19h15min, na Argentina.O jogador já iniciou tratamento intensivo no CT Rei Pelé e será reavaliado diariamente. O prazo de recuperação para casos como o do lateral varia de sete dez dias. Ele é dúvida para a partida de domingo, contra o Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro.