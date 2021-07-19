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Moraes tem lesão muscular e desfalca o Santos na Sul-Americana

Exame realizado na manhã desta segunda apontou uma lesão de grau 1 na coxa esquerda do lateral e ele está fora do jogo de quinta-feira diante do Independiente, na Argentina...

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 16:42

LanceNet

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Publicado em 

19 jul 2021 às 16:42
Crédito: Ivan Storti/Santos
Um exame realizado na manhã desta segunda-feira apontou uma lesão de grau 1 na coxa esquerda do lateral Moraes e ele está fora do jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana diante do Independiente, quinta-feira, às 19h15min, na Argentina.O jogador já iniciou tratamento intensivo no CT Rei Pelé e será reavaliado diariamente. O prazo de recuperação para casos como o do lateral varia de sete dez dias. Ele é dúvida para a partida de domingo, contra o Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro.
Curiosamente, Moraes assumiu a condição de titular após Felipe Jonatan sofrer uma lesão de grau 1 na partida contra o América-MG. O jogador desfalcou o Peixe em apenas uma partida, contra o Athletico-PR, mas voltou como opção no banco de reservas no clássico diante do Palmeiras.Moraes sentiu a lesão no primeiro tempo do empate em 2 a 2 com o Red Bull Bragantino neste domingo, em Bragança Paulista. Felipe Jonatan entrou e participou dos dois gols do Peixe no confronto.

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