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Moraes brinca com nome e relação com torcedores do Santos nas redes sociais

Lateral foi apresentado nesta sexta-feira e vai disputar posição com Felipe Jonatan...
LanceNet

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Publicado em 

04 jun 2021 às 18:12

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 18:12

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Novo reforço do Santos, o lateral-esquerdo Moraes foi apresentado oficialmente em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira. Aos 23 anos, Moraes chega por empréstimo do Atlético-GO até 30 de abril de 2022. O jogador explicou as brincadeiras com a torcida santista nas redes sociais e explicou o nome no uniforme.- Eu tenho facilidade para me dar bem com o pessoal e acabei me identificando com a torcida do Santos. Eu posto um tweet e o pessoal gosta, levo as coisas na brincadeira e o Júnior na camisa é devido ao meu nome. Meu nome é Onistlasi, acho que a maioria já sabe. Tem o nome do meu pai que passou para mim, Onistlasi Júnior, eu não quis colocar na camisa e preferi Moraes JR. Até para não dificultar para outras pessoas para falar meu nome que é bem complicado, difícil e por isso Moraes JR. Meu nome é bem exótico.Pelo Campeonato Paulista, o lateral foi o líder em interceptações, menos dribles sofridos e menos erros decisivos. Ao todo, foram 10 jogos, um gol e uma assistência. São 15 desarmes no total, além de 10 passes decisivos. Revelado pelo São Bento, o lateral-esquerdo tem passagens pela base do Flamengo.

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