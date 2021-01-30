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Monumental! Vasco parabeniza o ídolo Juninho Pernambucano, que completa 46 anos neste sábado

Cruz-Maltino fez uma homenagem ao ídolo em sua rede social e relembrou a reapresentação do meio-campista em 2011. O ex-atleta respondeu de forma carinhosa...
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Publicado em 

30 jan 2021 às 18:19

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 18:19

Crédito: Juninho Pernambucano, um dos maiores ídolos do Vasco, completa 46 anos neste sábado (LANCE!
Monumental! O Vasco prestou uma homenagem a um dos seus maiores ídolos Juninho Pernambucano, que completa 46 anos neste sábado. Por meio das redes sociais do clube, foram postadas uma foto fazendo referência ao ex-jogador e um vídeo relembrando um momento importante da carreira dele com a Cruz de Malta no peito.
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- Hoje é o aniversário de um dos maiores da nossa história! O cara do gol monumental e de tantos outros gols importantes! Hoje é #DiaDeReizinho. Parabéns e obrigado por tudo, Juninho Pernambucano! - postagem do Vasco nas redes sociais. O vídeo postado pela VascoTV relembrou a reapresentação de Juninho com a camisa do clube na temporada 2011. Na época, o ex-jogador foi recebido com muita festa pela torcida em São Januário, sempre fazendo reverência ao gol histórico na semifinal da Copa Libertadores de 98 (ano do centenário), diante do River Plate, no Monumental de Nuñez. Uma cobrança de falta memorável, que está eternizada na mente de cada torcedor Cruz-Maltino.
> Confira mais notícias do Vasco da Gama
Vale lembrar que, durante sua vitoriosa carreira, Juninho teve três passagens pelo Vasco. Revelado pelo Sport, o Reizinho da Colina chegou ao clube em 95. Exímio batedor de faltas, ele conquistou diversos títulos em uma das melhores fases da história do clube. Em 2011, retornou após dez anos de Europa, com direito a uma linda festa. Após deixar o clube, que conviva com problemas políticos, retornou em 2013, disputou 22 jogos e se aposentou com 39 anos.
Ao longo dos anos 90 e início de 2000, Juninho ergueu as taças do Brasileirão (97 e 2000), Carioca (98), Libertadores (98), Mercosul (2000), Rio-São Paulo (99), Taça Guanabara (98 e 2000) e Taça Rio (98 e 99). Atualmente, ele é diretor executivo de futebol do Olympique de Lyon, onde também fez história.
- Eu que tenho que agradecer fazer parte dessa história, sei disso. Força e sorte nessa reta final...um dia tudo voltará ao normal - agradeceu Juninho Pernambucano pelo carinho da torcida vascaína.

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