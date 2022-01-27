Monterrey, possível adversário do Palmeiras, perde camisa 10 para o Mundial de Clubes por lesão

O Monterrey, possível adversário do Palmeiras no Mundial de Clubes, não poderá contar com o atacante Duván Vergara na competição. O camisa 10 sofreu uma lesão no ligamento cruzado e no menisco lateral do joelho direito no duelo contra o Cruz Azul, no último sábado, pelo Campeonato Mexicano.Em nota, o clube afirmou que uma decisão será tomada nos próximos dias em relação ao tratamento da lesão e ao tempo de recuperação do atleta colombiano. No entanto, a expectativa é de que o jogador de 25 anos fique afastado dos gramados por longos meses.