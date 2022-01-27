Monterrey, possível adversário do Palmeiras, perde camisa 10 para o Mundial de Clubes por lesão

O Monterrey, possível adversário do Palmeiras no Mundial de Clubes, não poderá contar com o atacante Duván Vergara na competição. O camisa 10 sofreu uma lesão no ligamento cruzado e no menisco lateral do joelho direito no duelo contra o Cruz Azul, no último sábado, pelo Campeonato Mexicano.Em nota, o clube afirmou que uma decisão será tomada nos próximos dias em relação ao tratamento da lesão e ao tempo de recuperação do atleta colombiano. No entanto, a expectativa é de que o jogador de 25 anos fique afastado dos gramados por longos meses.
> Veja a tabela do Mundial de Clubes
Vergara foi contratado pelo Monterrey em julho de 2021 e vem sendo uma peça usada na rotação de plantel, embora apareça constantemente na equipe titular de Javier Aguirre. Desde que chegou, o atacante participou de 23 jogos, marcou seis gols e contribuiu com uma assistência.
O clube mexicano estreia no Mundial de Clubes diante do Al Ahly, atual campeão da Champions League da África, no próximo dia cinco de fevereiro, às 13h30 (horário de Brasília). O vencedor do confronto encara o Palmeiras na semifinal do torneio.