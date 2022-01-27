Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Monterrey, possível adversário do Palmeiras, perde camisa 10 para o Mundial de Clubes por lesão
futebol

Monterrey, possível adversário do Palmeiras, perde camisa 10 para o Mundial de Clubes por lesão

Duván Vergara, ponta da equipe mexicana, sofreu uma lesão no ligamento cruzado e no menisco lateral do joelho direito no duelo contra o Cruz Azul...

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 10:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jan 2022 às 10:51
O Monterrey, possível adversário do Palmeiras no Mundial de Clubes, não poderá contar com o atacante Duván Vergara na competição. O camisa 10 sofreu uma lesão no ligamento cruzado e no menisco lateral do joelho direito no duelo contra o Cruz Azul, no último sábado, pelo Campeonato Mexicano.Em nota, o clube afirmou que uma decisão será tomada nos próximos dias em relação ao tratamento da lesão e ao tempo de recuperação do atleta colombiano. No entanto, a expectativa é de que o jogador de 25 anos fique afastado dos gramados por longos meses.
> Veja a tabela do Mundial de Clubes
Vergara foi contratado pelo Monterrey em julho de 2021 e vem sendo uma peça usada na rotação de plantel, embora apareça constantemente na equipe titular de Javier Aguirre. Desde que chegou, o atacante participou de 23 jogos, marcou seis gols e contribuiu com uma assistência.
O clube mexicano estreia no Mundial de Clubes diante do Al Ahly, atual campeão da Champions League da África, no próximo dia cinco de fevereiro, às 13h30 (horário de Brasília). O vencedor do confronto encara o Palmeiras na semifinal do torneio.
Crédito: DuvánVergaranãoiráintegrarelencodoMonterreynoMundialdeClubes(Divulgação/LigaMX

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gama x Rio Branco-ES, pela Copa Verde 2026
Rio Branco vence o Gama e está nas semifinais da Copa Verde
Porto Vitória x Rio Branco - 2ª rodada da Copa ES 2026
Porto Vitória vence time sub-20 do Rio Branco e conquista primeiro triunfo na Copa ES
Imagem de destaque
Imóveis herdados sem acordo entre famílias: o que pode destravar a venda?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados