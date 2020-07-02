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Montenegro, sobre times pequenos do Rio: 'Não foi uma decisão feliz ficar do lado de quem desprezou a TV'

Membro do Comitê Executivo de Futebol do Botafogo afirma que quebra de contrato de televisão será pior para equipes de menor expressão e para a federação do Rio de Janeiro...
LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2020 às 17:40

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 17:40

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O futebol carioca teve um importante capítulo escrito nesta quinta-feira. A Rede Globo, por insatisfação com a FlaTV, rompeu o contrato de transmissão do Campeonato Carioca de 2020 com os clubes. Apesar da edição de 2020 estar na reta final, a ação pode gerar consequências para as temporadas seguintes.
O Botafogo, desde o primeiro momento, foi contra o retorno do Campeonato Carioca ainda esse mês. Carlos Augusto Montenegro, membro do Comitê Executivo de Futebol, comentou, com exclusividade ao LANCE!, sobre a decisão. O dirigente afirmou que a quebra do contrato será ruim para as equipes menores e para a FERJ.
- No primeiro momento, fico com muita pena dos clubes menores e da federação, que vive de televisão. Isso pode ser o início do fim, até do Estadual. Atinge muito mais os clubes menores e a federação. No caso dos clubes maiores, eles vão se defender com a TV própria. A gente vai pensar com calma, até o próximo Estadual, negociar com uma plataforma, pode ser TV, à cabo, YouTube, Facebook, pode ser tudo, mas eu acho que os quatro maiores têm torcida e estrutura para se preparar e tentar enfrentar isso. Os clubes menores, à princípio, eu vejo a saída para a criação de uma mini-liga. Acho que quem vai sofrer mais é a federação, porque não vai ter negociação direta com quem vai transmitir os jogos, vai aumentar a taxa de jogos - afirmou.

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