Montenegro: 'Estou preocupado, se não separar a S/A do futebol, o Botafogo fica ingovernável'

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O ex-presidente do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro, traçou um panorama muito pessimista sobre o que o próximo gestor terá pela frente no clube. Em entrevista coletiva em General Severiano nesta terça-feira, o ex-membro do Comitê Executivo do Alvinegro manifestou seu apoio a Durcesio de Mello, mas condicionou a tranquilidade ao projeto da S/A.

- O Durcesio vem tentando ser nos últimos dez anos e eu não o convencendo. Esse ano, saindo o projeto da S/A, ele teria menos dificuldade. Estou começando a ficar muito preocupado caso não saia a separação do futebol, com o clube, porque aí é ingovernável. Não sei se estou fazendo bem ou fazendo mal - e, em seguida, falou o que pesa para votar em Durcesio:

- Talvez seja o único que possa dar boa esperança. Ele tem bom trânsito com investidores, com empresários, com quem queira ajudar o Botafogo. Os demais não acreditam no projeto - completou.

Em seguida, falou sobre os desafios que têm assolado o Alvinegro neste período.