futebol

Montenegro diz que 'apenas um detalhe' separa Kalou do Botafogo

Integrante do Comitê Gestor do Futebol do Glorioso afirmou que atacante marfinense já está com pré-contrato em mãos e que acerto deve acontecer nos próximos dias...

Publicado em 28 de Junho de 2020 às 18:43

Crédito: Divulgação
Apenas um detalhe separa o atacante marfinense Salomon Kalou do acerto com o Botafogo. Foi o que disse o dirigente Carlos Augusto Montenegro, neste domingo, ao ser questionado sobre o tema.
– Ele já está com o pré-contrato, mas ele pediu apenas mais um detalhe no contrato que o Ricardo Rotenberg mandou pra ele. Acho que está ok. E se nenhum candidato a presidência do Vasco aparecer na casa dele, acho que talvez ele venha sim - disse Montenegro, em entrevista ao canal SporTV.
O Glorioso aguarda o jogador de 34 anos para a disputa do Campeonato Brasileiro. Kalou tem passagens por Chelsea-ING, Feyenoord-HOL, Excelsior-HOL, Lille-FRA e Hertha Berlin_ALE, além da seleção da Costa do Marfim.
O atleta é representado por Marcos Leite, mesmo empresário que ajudou na vinda de Keisuke Honda para o Brasil. Kalou é casado com uma brasileira, o que pode ajudar na negociação. O atacante recebeu outras sondagens de equipes europeias.

