'Montanha-russa' de Hugo e Diego Alves mantém vaga aberta e explica procura do Flamengo por goleiro

O Flamengo iniciou 2022 com a vaga de goleiro titular em aberto e, após o primeiro mês de trabalho com Paulo Sousa, a situação parece seguir a mesma. Isso porque Hugo Souza e Diego Alves, desde 2020, vivem uma verdadeira "montanha-russa" debaixo das traves do Flamengo. São capazes de grandes defesas e atuações, mas não passam a segurança necessária ou resistem à sequência para agarrarem, de vez, o status de dono da camisa 1 rubro-negra.O momento parecia jogar a favor de Hugo Souza, com uma nova comissão técnica chegando ao clube, o elogiando, e Diego Alves com problemas físicos ainda na pré-temporada. Além disso, o jovem deu indicações de maturidade, admitindo que errou - dentro e fora de campo - ao longo da última temporada. Contudo, vivendo uma sequência como titular, o camisa 45 tem falhado nos momentos mais importantes. Foi assim no Fla-Flu e na Supercopa do Brasil.Questionado sobre a atuação do Hugo diante do Galo, Paulo Sousa saiu em defesa do goleiro, de 23 anos, formado nas divisões de base do Rubro-Negro.- Eu reverto a pergunta, fazendo outra pergunta: não acham que o Hugo esteve muito bem nesse jogo? Em termos de concentração, dentro daquilo que ele tem, defendendo as balizas do Flamengo, que é uma pressão constante. Penso que o Hugo esteve muito sereno, em termos posicionais esteve muito bem, teve todas as decisões corretas, defendeu dois pênaltis. Tivemos a oportunidade de ganhar esse título perante outros batedores. Por isso reverto, será que não teve assim tão bem quanto essa pergunta retrata? - questionou.Em jogo espetacular, decidido nos pênaltis, o Atlético Mineiro fatura o título inédito da Supercopa do Brasil em cima do Flamengo. Agora, parece que o Botafogo vai dar um chapéu bonito no Corinthians. Se liga!Veja tudo no LANCE! Rápido" />Já Diego Alves, que teve o contrato renovado em dezembro até o final de 2022, vem convivendo com lesões ou problemas físicos desde 2020 - relembre aqui!Um dos goleiros mais vitoriosos da história do Flamengo, o camisa 1 também vem alternando atuações de destaque - como na semifinal da Libertadores, contra o Barcelona - e outras questionáveis, como na goleada por 4 a 0 para o Internacional, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro da última temporada.POSIÇÃO É PRIORIDADE NA "ERA PAULO SOUSA"