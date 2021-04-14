Montagem de Coutinho em foto do Barcelona diverte internautas

Após a divulgação de uma imagem oficial do elenco do Barcelona, os internautas perceberam que o brasileiro Philippe Coutinho foi adicionado via Photoshop na foto. Dessa forma, as redes sociais não perdoaram, e comentaram o fato.
Veja a tabela do EspanholLesionado, Philippe Coutinho recupera-se de lesão no menisco do joelho esquerdo desde o fim de março, e está no Brasil para a recuperação. Com isso, o jogador foi adicionado na foto do elenco por uma edição no Photoshop.
ALGO ERRADO? O portal 'B/R Football' ainda seguiu com a brincadeira, e fez uma série de montagens colocando Philippe Coutinho em imagens marcantes da história do Barcelona. HOMENAGEMMais atentos, alguns internautas perceberam também uma 'homenagem' de Gerard Piqué à uma antiga imagem do Barcelona. Na ocasião, o zagueiro repetiu um gesto de Ronaldinho Gaúcho.