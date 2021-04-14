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Montagem de Coutinho em foto do Barcelona diverte internautas

Após divulgação de foto oficial do elenco do Barcelona, detalhe em foto de Philippe Coutinho gera comentários nas redes sociais...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 21:38

LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2021 às 21:38
Crédito: Barcelona
Após a divulgação de uma imagem oficial do elenco do Barcelona, os internautas perceberam que o brasileiro Philippe Coutinho foi adicionado via Photoshop na foto. Dessa forma, as redes sociais não perdoaram, e comentaram o fato.
Veja a tabela do EspanholLesionado, Philippe Coutinho recupera-se de lesão no menisco do joelho esquerdo desde o fim de março, e está no Brasil para a recuperação. Com isso, o jogador foi adicionado na foto do elenco por uma edição no Photoshop.
ALGO ERRADO? O portal 'B/R Football' ainda seguiu com a brincadeira, e fez uma série de montagens colocando Philippe Coutinho em imagens marcantes da história do Barcelona. HOMENAGEMMais atentos, alguns internautas perceberam também uma 'homenagem' de Gerard Piqué à uma antiga imagem do Barcelona. Na ocasião, o zagueiro repetiu um gesto de Ronaldinho Gaúcho.

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