Montagem de Coutinho em foto do Barcelona diverte internautas

Crédito: Barcelona

Após a divulgação de uma imagem oficial do elenco do Barcelona, os internautas perceberam que o brasileiro Philippe Coutinho foi adicionado via Photoshop na foto. Dessa forma, as redes sociais não perdoaram, e comentaram o fato.

Veja a tabela do EspanholLesionado, Philippe Coutinho recupera-se de lesão no menisco do joelho esquerdo desde o fim de março, e está no Brasil para a recuperação. Com isso, o jogador foi adicionado na foto do elenco por uma edição no Photoshop.