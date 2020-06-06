Monstro, exemplo e gigante: atletas e ex-jogadores do Botafogo reagem à saída de Joel Carli

Crédito: Vitor Silva/SSPress/Botafogo

Joel Carli vai deixar saudades no Botafogo. Pelo menos é isto que parece pelas mensagens publicadas por jogadores e atletas com passagens recentes pelo Alvinegro nas redes sociais. O argentino, que se desligou do elenco na última quinta-feira, fez uma publicação de despedida em seu Instagram e recebeu uma chuva de respostas positivas.

Entre torcedores do Glorioso, chamou a atenção a presença de jogadores com envolvimento recente junto ao Botafogo. Joel Carli ficou quatro anos e meio no Alvinegro e se despediu após realizar 153 partidas e conquistar um Campeonato Carioca, em 2018.

O LANCE! destacou algumas mensagens de jogadores direcionadas à saída do "Capitán" Carli no Botafogo. Confira: E MAIS:Witzel libera volta do futebol carioca a partir deste sábado sem públicoTúlio lembra dois jogos inesquecíveis do Botafogo no Brasileiro de 1995Botafogo paga 35% dos salários do mês de março aos funcionáriosEconomia e negociações: os próximos passos de Botafogo com Joel CarliLuís Henrique despista interesse da Europa: 'Não posso dar ouvidos'Carli se pronuncia após saída do Botafogo: 'Clube que aprendi a amar'IGOR RABELLO"Irmão, você é gigante e merece tudo de melhor sempre. Nós sabemos tudo que você fez pelo clube e o amor que você tem. Você é guerreiro e marcou o seu nome na história do clube. Só quem é seu amigo e vivenciou tudo sabe o quanto lutou por várias situações. Que você tenha tranquilidade nesse momento e que tenha em mente que você fez tudo que poderia. Te amo meu irmão!"

GABRIEL"Hermano, você é monstro, irmão! Seu nome está marcado na história. Obrigado por ter me proporcionado jogar ao seu lado, você é EXEMPLO. Você merece o mundo."

RODRIGO PIMPÃO"Você é grande meu irmão. A caminhada continua, desejo sucesso pra você onde estiver. Posso dizer que você é um grande amigo. Tamo junto sempre."

DUDU CEARENSE​"AcaSI hermano, você é gigante, le echo de menos."​(Aqui sim, irmão, você é gigante, sinto sua falta.)

​ARNALDO​"Você é exemplo capitán, uma honra!"

ERIK​"Respeito por você! Você é verdade, hermano. Sucesso na sua caminhada."

CAIO ALEXANDRE​"Capitán, obrigado por todos os conselhos! Você é uma pessoa sensacional e merece tudo e melhor nessa vida... Sou seu fã"

RODRIGO LINDOSO​"Você fez sua história meu capitão. Tamo junto meu amigo e boa sorte na nova caminhada"