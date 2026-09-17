Ídolo do tênis, Fernando Meligeni ministra clínicas em Vila Velha

Lenda do esporte brasileiro, o ex-tenista profissional Fernando Meligeni desembarca em Vila Velha no próximo dia 3 de outubro para comandar uma tarde inteiramente dedicada ao tênis e à prática esportiva no Taj Home Resort.





O evento marca a entrega técnica das quadras de saibro do Taj, que serão batizadas com o nome do atleta. São duas quadras profissionais de saibro, que seguem os mais rigorosos padrões de medidas e camadas. A programação reunirá convidados entre compradores, praticantes da modalidade e famílias.



