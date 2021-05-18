Momento financeiro do Corinthians gera impasse sobre contratação de Renato Gaúcho

Crédito: Renato Gaúcho só treinará o Timão se enquadrar-se nos padrões financeiros do clube (Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Nome preferido para assumir o comando do Corinthians, Renato Gaúcho esbarra na questão financeira. Valorizado, por conta do trabalho de sucesso nos últimos quatro anos que esteve à frente do Grêmio, o treinador pode não se encaixar no padrão monetário do Timão, que vive momento de forte austeridade financeira, já que possui dívida próxima a R$ 1 bilhão.

>> Confira a tabela da Copa Sul-Americana e simule os próximos jogosDe acordo com o que o LANCE! levantou, a pedida salarial do técnico neste momento gira em torno de R$ 600 e 700 mil, algo inviável para a realidade corintiana. Isso não significa que o valor já tenha chego a mesa da diretoria, mas tem a ver com a quantia apresentada em contatos recentes de outros clubes com Renato, entre eles o Santos, que, assim como o Alvinegro do Parque São Jorge, tinha o gaúcho como prioridade, após a saída de Ariel Holan.

A quantia estipulada pelo estafe de Renato Portaluppi é superior ao dobro do que recebia o ex-treinador do Timão, Vagner Mancini, demitido no último domingo (16), após eliminação na semifinal do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras.