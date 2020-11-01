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Moleques de Xerém batem Inter com gol no finzinho e assume a ponta do Grupo A do Brasileiro Sub-20

Gabryel Martins garante a vitória por 1 a 0 sobre o Colorado neste  domingo, que devolve a liderança ao Tricolor devido a um tropeço do Corinthians diante do Vitória...
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Publicado em 

01 nov 2020 às 17:37

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 17:37

Crédito: Partida foi bastante intensa (LUIS MIGUEL FERREIRA/ FLUMINENSE F.C.
O Fluminense assumiu novamente a liderança do Grupo A do Campeonato Brasileiro Sub-20. Contando com a velocidade de Gabryel Martins, os Moleques de Xerém derrotaram o Internacional por 1 a 0, nas Laranjeiras, em jogo válido pela 9ª rodada da competição.
A equipe comandada por Eduardo Oliveira chegou aos 21 pontos em nove jogos e ultrapassou o Corinthians, que seguiu com 19 pontos após ser derrotado pelo Vitória. Os colorados ocupam a sétima colocação.
O gol foi marcado aos 38 minutos do segundo tempo. Após ganhar dividida, Samuel esticou a Gabryel Martins. O jovem avançou com liberdade pela direita e estufou a rede. O técnico do Tricolor das Laranjeiras, Eduardo Oliveira, falou sobre o triunfo.
- Estamos saindo de Laranjeiras depois de um jogo muito difícil contra o Internacional, uma equipe campeã da Copa São Paulo (de Futebol Júnior), onde competimos do inicio ao fim e conseguimos ser guerreiros, o que nos dá confiança para a certeza da temporada - e ressaltou:
- Estamos oportunizando todos os jogadores do elenco para disputarem jogos importantes e continuarem evoluindo - completou.

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