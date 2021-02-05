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futebol

Moisés pede tranquilidade após empate do Inter

Com a igualdade na Arena da Baixada, o Colorado viu o Flamengo colar na liderança do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

05 fev 2021 às 16:35

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 16:35

Crédito: (Divulgação/Internacional
Após oito vitórias consecutivas, o Internacional ficou no empate contra o Athletico fora e casa e viu o Flamengo encostar de vez na liderança. Agora, a distância entre os clubes está em dois pontos.
+ Confira a classificação do Brasileirão somente com jogos de visitantes
Titular com Abel Braga, o lateral Moisés valorizou o ponto conquistado na casa do adversário e fez um pedido aos companheiros para ninguém se preocupar com o Fla e até mesmo o Atlético-MG, que permanece na briga.
‘É claro que viemos aqui para buscar os três pontos. Infelizmente, não conseguimos. Mas, quando não dá para ganhar, não podemos perder. O gramado dificultou um pouco. Demoramos um pouco para pegar o ritmo. O Athletico já está acostumado’, declarou, antes de completar:
‘Agora descansar e fazer um bom jogo contra o Sport. Temos que fazer o nosso jogo, que é o mais importante. Não podemos nos preocupar com Flamengo ou Atlético-MG’.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
O Internacional volta a campo na próxima quarta-feira, diante do Sport, a partir das 19h (Horário de Brasília), no Beira-Rio.

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