Moisés pede tranquilidade após empate do Inter

Crédito: (Divulgação/Internacional

Após oito vitórias consecutivas, o Internacional ficou no empate contra o Athletico fora e casa e viu o Flamengo encostar de vez na liderança. Agora, a distância entre os clubes está em dois pontos.

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Titular com Abel Braga, o lateral Moisés valorizou o ponto conquistado na casa do adversário e fez um pedido aos companheiros para ninguém se preocupar com o Fla e até mesmo o Atlético-MG, que permanece na briga.

‘É claro que viemos aqui para buscar os três pontos. Infelizmente, não conseguimos. Mas, quando não dá para ganhar, não podemos perder. O gramado dificultou um pouco. Demoramos um pouco para pegar o ritmo. O Athletico já está acostumado’, declarou, antes de completar:

‘Agora descansar e fazer um bom jogo contra o Sport. Temos que fazer o nosso jogo, que é o mais importante. Não podemos nos preocupar com Flamengo ou Atlético-MG’.

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