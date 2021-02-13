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Moisés conta sobre a preparação do Inter para 'decisão' contra o Vasco

Lateral-esquerdo falou do trabalho desenvolvido pelo técnico Abel Braga após revés diante do Sport...
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Publicado em 

13 fev 2021 às 17:12

Publicado em 13 de Fevereiro de 2021 às 17:12

Crédito: (Divulgação/Internacional
O domingo será tenso para o Internacional. Após o revés dentro de casa diante do Sport, o Colorado visita o Vasco da Gama e sabe que não pode errar para manter a liderança do Campeonato Brasileiro.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Dentro do elenco, o clima de ansiedade é grande e os jogadores estão confiantes que podem sair de São Januário com um resultado positivo.
Na coletiva de imprensa, o lateral Moisés, que não atuou na rodada passada e volta ao time após cumprir suspensão, contou como foram os últimos dias do Colorado.
‘Claro que a derrota já ficou (para trás). Só tem um dia para lamentar. O time está leve, tranquilo. O Abel passou tranquilidade para a gente. Todo mundo tem a confiança do grupo. É enfrentar mais um jogo dificílimo. Sabemos que temos que vencer, respeitando o Vasco. Vamos em busca dos três pontos’, diz Moisés.
+ Esquadrão montado! Veja o time LANCE! para a 36ª rodada no Cartola
Com 66 pontos, o Internacional está na ponta da classificação. O Flamengo, principal concorrente, está na vice-liderança, com 65 pontos.

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