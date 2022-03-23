Mo Salah entra na mira da Juventus para a próxima temporada

Após o anúncio de que Dybala deixaria a Juventus no fim da temporada, o nome de Mo Salah surgiu entre os possíveis reforços da Velha Senhora na próxima janela de transferências de verão da Europa, segundo o "La Gazzetta dello Sport".O atacante tem contrato com o Liverpool até 2023, mas sua renovação está estagnada com o clube inglês. Embora a operação seja complexa, o clube bianconeri pode se beneficiar da baixa taxa de impostos cobrado na Itália e competir economicamente com grandes potências.

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Atualmente, o camisa 11 recebe cerca de 12 milhões de euros (R$ 65 milhões) líquidos por temporada. O jogador, que vive uma grande fase e deve concorrer ao prêmio de Bola de Ouro e The Best da Fifa, busca receber um salário maior em um próximo contrato.

Embora a Juventus tenha interesse na chegada de um grande nome para atuar ao lado de Chiesa e Vlahovic, o clube também tem outras alternativas. Zaniolo, da Roma, e Raspadori, do Sassuolo, estão bem cotados pelos dirigentes da Velha Senhora e podem reforçar o elenco de Turim.