Missa para São João Paulo II, padroeiro do Fluminense, é celebrada em Laranjeiras

Crédito: Carolina Fraga/FFC

Nesta sexta-feira, dia de São João Paulo II, o Salão Nobre das Laranjeiras, sede do Fluminense, foi palco de uma missa em honra ao pontífice, padroeiro do clube desde 2010. Ele é celebrado pela torcida tricolor com a música "A benção João de Deus" desde a década de 1980, quando visitou o Brasil pela primeira vez. Durante a passagem pelo país em junho daquele ano, o pontífice recebeu de presente uma camisa do Flu. Com a presença de torcedores e colaboradores, incluindo o presidente Mário Bittencourt, o Padre Omar Raposo, pároco do santuário do Cristo Redentor e da igreja São José da Lagoa, benzeu o gramado do Estádio de Laranjeiras.

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- Fico muito feliz sempre que venho ao Fluminense, meu clube do coração, ainda mais neste dia tão especial, que é o Dia de São João Paulo II. Que ele possa nos abençoar, abençoar a cidade e ao povo que tanto precisa, depois de meses tão difíceis, de dificuldades e isolamento. Que o torcedor possa voltar aos estádios, que o clube continue incentivando tantos jovens que conseguem, muitas vezes através do esporte, uma transformação real em suas vidas. Vamos orar por todos. Com fé e força, seguiremos nossas vidas com saúde e tranquilidade - disse o Padre Omar.