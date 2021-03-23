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futebol

Mirassol x Corinthians: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Duelo marcado de 'última hora' acontecerá na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro...

Publicado em 23 de Março de 2021 às 05:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mar 2021 às 05:00
Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Campeonato Paulista no Rio de Janeiro. Mirassol e Corinthians protagonizarão nesta terça-feira (23), às 21h, esse feito, fruto da pandemia do novo coronavírus. Como o Estado de São Paulo está na fase emergencial de contenção ao avanço da doença, proibindo assim a realização de eventos esportivos, a solução encontrada pela Federação Paulista de Futebol foi levar o duelo para a cidade de Volta Redonda, com a autorização da prefeitura local.
A decisão foi oficializada na noite desta segunda-feira (22), pouco mais de 24h antes da partida, obrigando que os clubes agilizassem as suas logísticas para mudar de cidade.
Pelo Estadual, as duas equipes lideram os seus grupos e estão invictas. Inclusive, a campanha de Timão e Leão são idênticas, com duas vitórias e dois empates, em quatro jogos.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosMIRASSOL X CORINTHIANS
Local: Raulino de Oliveira, Volta Redonda-RJData e horário: 23 de março de 2021, às 21hÁrbitro: - ​Auxiliares: -Árbitro de vídeo:Onde acompanhar: Premiere, Tempo Real do L! e em áudio através da parceria LANCE! Voz do Esporte
*Até o fechamento da matéria, a Federação Paulista de Futebol não havia divulgado a equipe de arbitragem para a partida
MIRASSOL
Alex Muralha; Daniel Borges, Boza, Reniê e Moraes; Luis Oyama, Neto Moura e Cássio Gabriel; Fabrício, Pedro Lucas e Diego Gonçalves. Técnico: Eduardo Baptista
Desfalques: sem desfalques
Pendurados: Ernandes, Daniel Borges e Moraes
CORINTHIANS
Cássio; Fagner, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Cantillo, Otero, Cazares e Rodrigo Varanda; Jô. Técnico: Vagner Mancini
Desfalques: Danilo Avelar, Léo Santos, Mantuan, Mateus Vital e Ruan Oliveira (Departamento Médico); Araos (convocado pela Seleção Chilena)
Pendurados: sem pendurados

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