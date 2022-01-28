Mirassol vence com tranquilidade o RB Bragantino na estreia do Campeonato Paulista

Pela 1ª rodada do Campeonato Paulista, no estádio Municipal de Mirassol, o Mirassol estreou com o pé direito e venceu bem o Red Bull Bragantino pelo placar de 3 a 1. A vitória começou a ser construída logo na primeira etapa com o gol de Fabricio Daniel. No segundo tempo, o Mirassol não deu sopa para o azar e ampliou com dois gols de Zeca: 3 a 0. O Massa Bruta foi para cima no fim do jogo e conseguiu diminuir o placar com Bruno Tubarão: 1 a 3.CALENDÁRIONA próxima rodada, o Mirassol visita o Novorizontino, em jogo que será realizado no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, no dia 30 de janeiro. No dia seguinte, o Red Bull Bragantino recebe o Guarani, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.
PRIMEIRO TEMPO
MIRASSOL ASSUSTA NO COMEÇO DO JOGOO Mirassol foi quem tomou a iniciativa da partida e quase marcou duas vezes com Negueba. Na primeira, o chute do atacante passou muito perto do ângulo do gol de Cleiton. Na segunda oportunidade, o atacante dividiu com o goleiro do Massa Bruta, mas Aderlan fica com a sobra e afasta o perigo.
JOGO CAI DE RENDIMENTOApós o início de boas chances criadas pelo Mirassol, a partida caiu muito de rendimento. O jogo passou ficar bastante concentrado no meio de campo e sem as duas equipes criarem oportunidades de perigo.
RB BRAGANTINO ASSUSTA, MAS QUEM FAZ O GOL É O MIRASSOLApesar do jogo morno, o Mirassol era quem tentava mais buscar o gol. O Red Bull Bragantino quase não atacava, mas quando teve oportunidade por pouco não abriu o placar em lance de bola parada. Leandrinho levantou a bola na área, Léo Ortiz cabeceou buscando o canto, a bola passou lambendo a trave e não entrou.
O quase gol do Massa Bruta não intimidou o Mirassol, que continuou melhor na partida e buscando o gol. A insistência foi recompensada com aos 37 minutos da etapa inicial. Negueba cruzou, a defesa do Bragantino afastou mal, Fabricio Daniel aproveitou e finalizou forte para marcar: 1 a 0.
SEGUNDO TEMPOETAPA FINAL COMEÇA LÁ E CÁOs dois times voltaram do intervalo ligados no 220. Em menos de 10 minutos do segundo tempo, Mirassol e Red Bull Bragantino criaram boas chances para marcar. Mas Fabricio não conseguiu finalizar bem para ampliar, e Leandrinho e Alerrandro perderam ótimas oportunidades de igualar o placar.
MIRASSOL MATA O JOGO EM QUATRO MINUTOSAssim como aconteceu na primeira etapa, o Mirassol não ficou intimidado com as oportunidades criadas pelo ataque do RB Bragantino, foi para cima e conseguiu um pênalti, em lance que o jogador do massa Bruta cortou a bola com a mão. Camilo bateu o pênalti, mas Cleiton espalmou. No rebote, Zeca aproveitou para fazer: 2 a 0, aos 14 minutos.
O Red Bull Bragantino não teve tempo nem de assimilar o segundo gol e já tomou o terceiro. Aos 18 minutos, em contra-ataque, Zeca recebeu passe em profundidade, deixou a marcação para trás e finalizou com maestria: 3 a 0.
MASSA BRUTA DIMINUI PLACAR NO FIM, MAS MIRASSOL VENCE O JOGOCom a larga vantagem, o Mirassol passou a administrar o resultado. O RB Bragantino aproveitou e foi para cima para tentar diminuir o prejuízo. A insistência do Massa Bruta foi recompensada! A bola sobrou para Bruno Tubarão, que acertou um belo chute e diminuiu o marcador: 1 a 3. Mas já era tarde para uma reação.