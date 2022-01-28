futebol

Mirassol vence com tranquilidade o RB Bragantino na estreia do Campeonato Paulista

Com dois gols do atacante Zeca e um de Fabricio Daniel, o Mirassol não tomou conhecimento do Massa Bruta na estreia do Campeonato Paulista...
LanceNet

Publicado em 

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 22:05

Pela 1ª rodada do Campeonato Paulista, no estádio Municipal de Mirassol, o Mirassol estreou com o pé direito e venceu bem o Red Bull Bragantino pelo placar de 3 a 1. A vitória começou a ser construída logo na primeira etapa com o gol de Fabricio Daniel. No segundo tempo, o Mirassol não deu sopa para o azar e ampliou com dois gols de Zeca: 3 a 0. O Massa Bruta foi para cima no fim do jogo e conseguiu diminuir o placar com Bruno Tubarão: 1 a 3.Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCALENDÁRIONa próxima rodada, o Mirassol visita o Novorizontino, em jogo que será realizado no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, no dia 30 de janeiro. No dia seguinte, o Red Bull Bragantino recebe o Guarani, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.
PRIMEIRO TEMPO
MIRASSOL ASSUSTA NO COMEÇO DO JOGOO Mirassol foi quem tomou a iniciativa da partida e quase marcou duas vezes com Negueba. Na primeira, o chute do atacante passou muito perto do ângulo do gol de Cleiton. Na segunda oportunidade, o atacante dividiu com o goleiro do Massa Bruta, mas Aderlan fica com a sobra e afasta o perigo.
JOGO CAI DE RENDIMENTOApós o início de boas chances criadas pelo Mirassol, a partida caiu muito de rendimento. O jogo passou ficar bastante concentrado no meio de campo e sem as duas equipes criarem oportunidades de perigo.
RB BRAGANTINO ASSUSTA, MAS QUEM FAZ O GOL É O MIRASSOLApesar do jogo morno, o Mirassol era quem tentava mais buscar o gol. O Red Bull Bragantino quase não atacava, mas quando teve oportunidade por pouco não abriu o placar em lance de bola parada. Leandrinho levantou a bola na área, Léo Ortiz cabeceou buscando o canto, a bola passou lambendo a trave e não entrou.
O quase gol do Massa Bruta não intimidou o Mirassol, que continuou melhor na partida e buscando o gol. A insistência foi recompensada com aos 37 minutos da etapa inicial. Negueba cruzou, a defesa do Bragantino afastou mal, Fabricio Daniel aproveitou e finalizou forte para marcar: 1 a 0.
SEGUNDO TEMPOETAPA FINAL COMEÇA LÁ E CÁOs dois times voltaram do intervalo ligados no 220. Em menos de 10 minutos do segundo tempo, Mirassol e Red Bull Bragantino criaram boas chances para marcar. Mas Fabricio não conseguiu finalizar bem para ampliar, e Leandrinho e Alerrandro perderam ótimas oportunidades de igualar o placar.
MIRASSOL MATA O JOGO EM QUATRO MINUTOSAssim como aconteceu na primeira etapa, o Mirassol não ficou intimidado com as oportunidades criadas pelo ataque do RB Bragantino, foi para cima e conseguiu um pênalti, em lance que o jogador do massa Bruta cortou a bola com a mão. Camilo bateu o pênalti, mas Cleiton espalmou. No rebote, Zeca aproveitou para fazer: 2 a 0, aos 14 minutos.
O Red Bull Bragantino não teve tempo nem de assimilar o segundo gol e já tomou o terceiro. Aos 18 minutos, em contra-ataque, Zeca recebeu passe em profundidade, deixou a marcação para trás e finalizou com maestria: 3 a 0.
MASSA BRUTA DIMINUI PLACAR NO FIM, MAS MIRASSOL VENCE O JOGOCom a larga vantagem, o Mirassol passou a administrar o resultado. O RB Bragantino aproveitou e foi para cima para tentar diminuir o prejuízo. A insistência do Massa Bruta foi recompensada! A bola sobrou para Bruno Tubarão, que acertou um belo chute e diminuiu o marcador: 1 a 3. Mas já era tarde para uma reação.

Tópicos Relacionados

bragantino
Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

