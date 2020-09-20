Miranda lamenta pontos perdidos pelo Vasco contra Coritiba e Atlético-GO: 'Tem que doer'

Foram poucas palavras, mas Miranda foi firme no que disse logo após o jogo. Para o zagueiro de 20 anos, não cabe reclamação sobre o pênalti marcado pelo puxão de Yago Pikachu em Robson. O que o Vasco não pode é perder pontos para adversários que, em tese, têm aspirações menos ambiciosas no Campeonato Brasileiro. Antes do Coritiba, o time já havia perdido para o Atlético-GO, e em casa.- Não tem o que dizer. Yago falou que deu uma puxada, se foi pênalti, foi pênalti. Tem que doer, tem que pontuar aqui e contra o Atlético-GO. Agora é pensar na Copa do Brasil - pregou o zagueiro.
O Vasco encara o Botafogo nesta quarta-feira, em São Januário, pela Copa do Brasil. No primeiro jogo, 1 a 0 para o adversário.
Miranda vem substituindo Ricardo Graça. O titular do lado direito da zaga e Andrey são os titulares lesionados que têm mais chance de voltar ao time no meio de semana. Contra o Coritiba, o Vasco poupou Leandro Castan e Benítez até da viagem, e fez de Henrique e Fellipe Bastos opções no banco de reservas. O volante foi utilizado.