Miranda lamenta pontos perdidos pelo Vasco contra Coritiba e Atlético-GO: 'Tem que doer'

Foram poucas palavras, mas Miranda foi firme no que disse logo após o jogo. Para o zagueiro de 20 anos, não cabe reclamação sobre o pênalti marcado pelo puxão de Yago Pikachu em Robson. O que o Vasco não pode é perder pontos para adversários que, em tese, têm aspirações menos ambiciosas no Campeonato Brasileiro. Antes do Coritiba, o time já havia perdido para o Atlético-GO, e em casa.- Não tem o que dizer. Yago falou que deu uma puxada, se foi pênalti, foi pênalti. Tem que doer, tem que pontuar aqui e contra o Atlético-GO. Agora é pensar na Copa do Brasil - pregou o zagueiro.