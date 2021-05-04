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Miranda fala sobre meta do São Paulo: 'Chegar no nível do Flamengo'

Zagueiro comentou sobre o momento do time e detalhou os objetivos da temporada. Tricolor viaja nesta terça-feira para a Argentina, onde joga diante do Racing...

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 10:25

LanceNet

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Publicado em 

04 mai 2021 às 10:25
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O São Paulo vem de uma sequência de nove jogos sem derrotas, líder do Campeonato Paulista e também do Grupo E da Libertadores. No entanto, para o zagueiro e ídolo do clube, Miranda, o time ainda precisa evoluir em alguns aspectos para chegar ao topo do futebol brasileiro.
Confira marcas importantes atingidas por Crespo no São Paulo
- Natural a gente estar fazendo boa campanha e a tendência é melhorar ainda mais. A gente vai brigar com Flamengo, Palmeiras, os times de ponta pelos títulos. Esse é nosso objetivo, colocar o São Paulo no lugar que merece, que é entre os primeiros - afirmou o defensor ao 'Bem Amigos', do 'SporTV'.
VEJA A POSIÇÃO DO SÃO PAULO NA LIBERTADORES Miranda usou o exemplo do Flamengo, atual bicampeão brasileiro e campeão da Libertadores em 2019. Segundo ele, um dos objetivos do São Paulo é chegar ao nível do clube carioca.
- Vejo o São Paulo que vem em uma crescente e o objetivo nosso é chegar no nível do Flamengo. É o atual campeão brasileiro, é o Flamengo e é o adversário a ser batido - comentou. Miranda e o elenco do São Paulo treinam na manhã desta terça-feira, no CT da Barra Funda. Logo depois, a equipe viaja para a Argentina, onde enfrenta o Racing, nesta quarta-feira, às 19h, pela terceira rodada do Grupo E da Libertadores. O time está com seis pontos em dois jogos disputados.

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