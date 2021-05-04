Miranda fala sobre meta do São Paulo: 'Chegar no nível do Flamengo'

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O São Paulo vem de uma sequência de nove jogos sem derrotas, líder do Campeonato Paulista e também do Grupo E da Libertadores. No entanto, para o zagueiro e ídolo do clube, Miranda, o time ainda precisa evoluir em alguns aspectos para chegar ao topo do futebol brasileiro.

Confira marcas importantes atingidas por Crespo no São Paulo

- Natural a gente estar fazendo boa campanha e a tendência é melhorar ainda mais. A gente vai brigar com Flamengo, Palmeiras, os times de ponta pelos títulos. Esse é nosso objetivo, colocar o São Paulo no lugar que merece, que é entre os primeiros - afirmou o defensor ao 'Bem Amigos', do 'SporTV'.

VEJA A POSIÇÃO DO SÃO PAULO NA LIBERTADORES Miranda usou o exemplo do Flamengo, atual bicampeão brasileiro e campeão da Libertadores em 2019. Segundo ele, um dos objetivos do São Paulo é chegar ao nível do clube carioca.