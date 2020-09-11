Miranda avalia derrota de virada do Vasco: 'Demoramos a entender o jogo'

Nesta quinta-feira, o Vasco recebeu o Atlético-GO, em São Januário, e acabou sendo derrotado por 2 a 1. Em entrevista no fim da partida, o zagueiro Miranda avaliou que o Cruz-Maltino demorou a entender o jogo do adversário e evitou polemizar o gol anulado de Cano no fim da partida. O artilheiro marcou o gol de empate nos acréscimos, mas usou o braço para dominar e o lance foi invalidado pelo árbitro de vídeo.

- Na minha opinião demoramos a entender o jogo. Eles estudaram muito a gente na saída de bola e demoramos um pouco. Time rápido, estavam pegando muito na transição da gente. Sobre o gol anulado não tem muito o que falar. O VAR esta aí para ajudar e, se bateu na mão mesmo, tem que anular. Agora é trabalhar e focar no próximo jogo - disse Miranda.Com o resultado, o Vasco caiu para a sexta posição, estacionado com 14 pontos. O time de São Januário volta a campo no domingo, às 20h30, para fazer o clássico com o Botafogo, no Nilton Santos pela 10ª rodada.